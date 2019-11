Les Bleus doivent compter sur des faux-pas allemand et espagnol pour être têtes de série

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A priori, ça sera le chapeau deux pour les Bleus.Premiers de leur groupe malgré un seul point pris sur six possibles face à la Turquie, les Bleus vont a priori échouer dans le chapeau 2 pour le tirage de l'Euro 2020.En effet, seuls les six meilleurs premiers de groupe seront dans le chapeau 1 et la France est pour l'heure cinquième de ce classement - derrière la Belgique, l'Italie, l'Angleterre et l'Ukraine - où les points pris face au dernier sont retirés dans les groupes de six équipes. Or, si l'Allemagne - contre l'Irlande du Nord ce mardi - et l'Espagne - contre la Roumanie ce lundi - s'imposent, elles relégueront la France à la septième place et donc dans le chapeau 2. Même la Pologne peut théoriquement encore déloger la France, mais elle doit pour cela battre la Slovénie par au moins 9 buts d'écart.Comment ça, le champion du monde n'a pas le statut de tête de série d'office ?