Les Bleuettes en finale de l'Euro U19 après leur victoire contre l'Espagne

France (4-3-3) : Lerond - Revelli, Saint-Georges, Lakrar (c), Bacha - Philippe, Dufour, Jean-François (Le Mouël, 101e) - Bussy (Becho, 62e), Feller (Malard, 62e), Baltimore (Martinez, 119e). Sélectionneur : Gilles Eyquem.



Espagne (4-3-3) : Coll - O. Hernández, Codina, Pujadas, Aleixandri - R. Márquez (Pinillos, 109e), Torrodá (Del Castillo, 98e), Rubio (Abelleira, 90e) - Navarro, Pina, Carmona. Sélectionneur : Pedro López.

JB

Les Bleuets sont vengés.24 heures après l'élimination de leurs homologues masculins par la même sélection, les Françaises U19 sont venues à bout de l'Espagne en prolongation (encore avec aucun but marqué au cours du temps réglementaire, comme la veille) et joueront la finale de l'Euro, face à l'Allemagne dimanche.Au terme de 90 minutes brouillonnes durant lesquelles les filles de Gilles Eyquem n'ont pas démérité, Dufour (87) et Becho (89) ont manqué deux balles de match et n'ont pas pu éviter la prolongation. Mais au bout de la première période de celle-ci sur un centre de Julie Dufour, la Lyonnaise Melvine Malard – entrée à l'heure de jeu – a placé une bonne tête croisée et libéré les Bleuettes (104). Puis après la courte pause, la jeune Vicki Becho (15 ans, PSG) a crucifié Catalina Coll par deux fois et mis le camp français à l'abri (110, 114) alors que laavait ouvert les vannes. Enfin, Athenea Del Castillo a réussi à sauver l'honneur avec la manière (120).Le chat noir ibérique a enfin été dressé et le beau parcours continue pour les Tricolores.