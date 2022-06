Les Bleuettes avec la Tanzanie, le Japon et le Canada

Le tirage complet

CB

Une petite dose de Coupe du monde en cette trêve estivale ne peut faire de mal à personne.La FIFA a procédé ce vendredi au tirage au sort de la Coupe du monde féminine U17, qui aura lieu du 11 au 30 octobre prochain en Inde. L'Espagne, championne en 2018 en venant à bout du Mexique en finale, remet son titre en jeu dans une compétition où les Bleuettes, sacrées en 2012 sous la houlette de Griedge Mbock et Delphine Cascarino, face à la Corée du Nord - l'équipe la plus titrée (deux fois, cette compétition n'ayant été créée qu'en 2008) - auront affaire à la Tanzanie, au Japon et au Canada dans leur groupe D.L'équipe de France, coachée par Cécile Locatelli et emmenée par les brillantes Shana Chossenotte (Reims), Juliette Mossard (Nantes) ou Imane Touriss (CERC), vise la victoire finale dans une compétition à laquelle elle n'a plus participé depuis son sacre de 2012.Groupe A : Inde, États-Unis, Maroc, BrésilGroupe B : Allemagne, Nigeria, Chili, Nouvelle-ZélandeGroupe C : Espagne, Colombie, Mexique, ChineGroupe D : Japon, Tanzanie, Canada, FranceDéjà raide d'Inde.