Les Bleuets U20 font un sans-faute et joueront les USA en huitièmes

Mali (4-3-3) : Koita - Konate, Diaby, Kanoute, Konan - Camara, Sissoko, Traore (Diakite, 84e) - Koita, Kone, Konte (Traore, 57e). Entraîneur : Mamaoutou Kane.



France (4-3-3) : Meslier - Cozza, N'Dicka, Basila, Sissoko - Diallo, Todibo (Fofana, 30e), Cuisance (Gouiri, 84e) - Sylla, Alioui, Diaby (Adli, 78e). Entraîneur : Bernard Diomède.

CAR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Carton plein pour les U20.D'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'équipe de France a livré une petite prestation, mais s'est tout de même imposée face au Mali (3-2), ce vendredi. Une rencontre au sommet de ce groupe E qui s'est jouée en trois temps. Car l'entame française est parfaite. Les Bleuets sont rapidement récompensés grâce à l'ouverture du score de Mickaël Cuisance (1-0, 12) d'une sublime reprise du pied gauche après une récupération très haute dans le camp adverse. Son deuxième but dans le tournoi. Mais la réponse des jeunes maliens ne s'est pas faite attendre. En effet, deux minutes plus tard, le jeune Sékou Koita efface facilement un Jean-Clair Todibo aux fraises en ce début de match, puis décoche une frappe au premier poteau qui trompe Meslier (1-1, 14). Les jeunes Aigles prennent alors le match entre leurs pieds, et leurs épaules. Largement dominés par l'impact physique de leur adversaire, les Français voient même Todibo sortir sur blessure, et laissent leur adversaire s'approcher du but bien trop facilement, sans toutefois être vraiment mis en danger.Au retour des vestiaires, c'est une toute autre équipe qui se présente sur le terrain. Les ouailles de Bernard Diomède laissent parler leur technique, et la domination physique de la sélection malienne se transforme petit à petit en une multitude de tacles à retardement. C'est assez logiquement que l'équipe de France obtient un penalty après un arrêt incroyable du gardien Koita sur une tête de Moussa Sylla, mais qui est malheureusement suivi d'une main d'un défenseur. Moussa Diaby, l'ailier du Paris Saint-Germain se charge de transformer le penalty (2-1, 65). Une opposition très particulière pour lui, Sylla et Sissoko, tous les trois d'origine malienne. La suite ? Une démonstration des gamins français, profitant des espaces laissés par la sélection africaine, à l'image du troisième but inscrit par Amine Gouri (3-1, 87) des suites d'une action bien menée par Yacine Adli. La réduction de l'écart dans les ultimes secondes du match n'a que peu d'influence pour les Bleuets, mais elle est décisive pour la qualification du Mali qui passe au prochain tour à la différence de but.Les Bleuets eux, connaissent déjà leur adversaire : les États-Unis d'un certain Timothy Weah.