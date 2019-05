Les Bleuets U20 écartent le Panama et se qualifient pour les huitièmes

Panama (4-4-1-1) : M. Allen - R. Rodriguez, Harvey, Trejos, G. Benítez - Welch (Bristan, 80e), J. West, Griffith (c), J. Méndez (Orelien, 74e) - E. Walker - T. Rodríguez (McKenzie, 88e). Entraîneur : Jorge Dely Valdés.



France (4-3-3) : Lafont - Basila, B. Kamara, Zagadou (c), N'Dicka - Y. Fofana, Loiodice (I. Diallo, 74e), Cuisance - M. Diaby, N. Alioui (Pintor, 63e), M. Sylla (Gouiri, 72e). Entraîneur : Bernard Diomède.

JB

Deux matchs, quatre buts, deux succès et une qualification d'ores et déjà pliée : le début de parcours français au Mondial U20 est une affaire qui roule.Sans Boubakary Soumaré, blessé lors du premier match et forfait pour le reste de l'aventure, mais avec un Alban Lafont tout juste arrivé en Pologne (après avoir bouclé sa saison en Serie A deux jours plus tôt), les poulains de Bernard Diomède, tombeurs de l'Arabie Saoudite samedi (2-0), ont enchainé face au Panama sur le même score. Les voilà déjà assurés de voir le second tour, avant leur troisième match de poule contre le Mali vendredi (18h).Même si les Bleuets ont eu tout le luxe de faire tourner la quille en début de match, la première grosse occasion de la partie a été un pétard de Jorge Méndez qui a filé au-dessus (33). Alors que les Panaméens commençaient à se mettre en confiance, le capitaine Dan-Axel Zagadou a ouvert le score d'une reprise de ninja suite à un corner du délicieux Mickaël Cuisance. Ce dernier a doublé la mise (sur le... deuxième tir cadré français) grâce à un bon pressing et une combinaison limpide avec Moussa Diaby (52). Orelien a ensuite raté une belle occasion pour les Panaméens (77) et l'entrant Amine Gouiri n'a pas cadré sa reprise (83).À noter que dans le même temps, l'Argentine a tapé le Portugal (2-0) et prend la tête du groupe F.