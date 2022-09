Les Bleuets U18 prennent 4 rouges et ne finissent pas le match face à la Pologne

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête. Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4 — Part time ?? (@D_Givens_) September 25, 2022

Ça n'arrive que dans FIFA ça, normalement. Ou à Saint-Symphorien Alors que la sélection des moins de 18 ans français - emmenée par Bernard Diomède - affrontait dimanche la Pologne dans un match décisif pour le titre au tournoi Lafarge Foot Avenir de Limoges, les Bleus ont totalement craqué. Avec quatre cartons rouges récoltés par les Tricolores en vingt minutes en seconde période et une échauffourée suivant le dernier, l’arbitre a dû mettre un terme à la partie à la 77minute. À 2-2 au retour des vestiaires, Ilyes Housni (PSG) a été le premier à être exclu (à la 55) avant d’être imité par Jeanuël Belocian (Stade rennais) six minutes plus tard. Le troisième but polonais n’a rien arrangé puisque Yoni Gomis (Havre AC) et Darnell Bile (AS Saint-Étienne) ont également pris rouge.Le Stéphanois s'est rendu coupable d’un tacle assassin suivi d’un coup de tête qui a lancé une embrouille collective et a poussé l’arbitre à arrêtér la rencontre. Une situation chaotique que le sélectionneur a promis de punir., a clamé le champion du monde 98 au micro de France 3.C'est pourtant à cinq expulsions dans une équipe qu'un match est normalement stoppé. Mais la bagarre a certainement incité l'arbitre à mettre fin à ce bazar.