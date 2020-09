Les Bleuets se relancent en Géorgie

Géorgie (4-3-3) : Gugeshashvili- Tabatadze, Beriashvili (Kapianidze, 76e), Asatiani, Andronikashvili - Samurkasovi, Kutsia (c) (Kukhianidze, 87e), Spanderashvili (Bugridze, 76e) - Azarov, Dartsmelia, Ardazishvili (Guliashvili, 62e). Sélectionneur : Vasil Maisuradze.



France (4-3-3) : Lafont - Dagba, Koundé, Kamara, Maouassa (Bard, 79e) - Reine-Adélaïde (c) (Dina Ebimbe, 26e), Guendouzi, Caqueret - Nordin (Soumaré, 72e), Diaby (Edouard, 72e), Gouiri (Mbeumo, 72e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

TB

L'épreuve des poteaux. Près d'un an après sa défaite en Suisse (3-1) , l'équipe de France Espoirs est allée renouer avec la victoire en Géorgie (0-2).Place aux petits nouveaux du côté de Sylvain Ripoll, qui lance d'entrée Maxence Caqueret et Jules Koundé. Dès les premières minutes, la France prend le contrôle du jeu et se procure les premières situations. Et avant d'aller profiter du succès devant le deuxième épisode de, les joueurs rendent hommage à l'emission avec une série de poteaux. C'est d'abord le capitaine Jeff Reine-Adélaïde qui touche du bois sur une belle frappe enroulée, puis Boubacar Kamara à la suite d'une jolie parade du portier adverse sur coup franc. Les Géorgiens participent, eux aussi, à la fête par l'intermédiaire de leur latéral droit très remuant Tabatadze qui envoie son centre sur le montant d'Alban Lafont. Le petit rythme de la rencontre faiblit encore après la sortie sur blessure de Reine-Adélaïde, et c'est finalement sur un nouveau coup de pied arrêté que les Bleuets trouvent la faille. Fauché à droite de la surface, Mattéo Guendouzi envoie un centre dévié dans son propre but par le pauvre Beriashvili (0-1, 37).Sans son habituel buteur Odsonne Édouard sur le banc, la France ne parvient pas à faire la différence dans un début de seconde période toujours disputé sur un faux rythme. Même si Amine Gouiri fait passer un frisson en balançant une mine sur Gugeshashvili. Sur un long ballon géorgien, Maouassa laisse ensuite Lafont s'amuser avec l'attaquant venu au pressing, mais les Bleuets peinent toujours autant à se montrer dangereux. À vingt minutes du terme, Sylvain Ripoll offre un lifting total à son attaque en changeant ses trois hommes de devant. Avec réussite puisque Odsonne Édouard s'offre finalement un nouveau but dans un cinquième match consécutif dans ces éliminatoires sur un penalty obtenu par Mbeumo à l'entrée du temps additionnel (0-2, 90+1). La France renforce sa deuxième place, à trois points de la Suisse.Rendez-vous désormais ce lundi 7 septembre en Azerbaïdjan.