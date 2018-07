Les Bleuets se relancent avec brio face à la Turquie

Turquie (4-5-1) : Dadakdeniz - Günes, Güney, Celebi, Yilmaz - Yalçin, Güçtekin, Berisbek, Ömür (Kapaçak, 76e) - Karakas (Sinik, 46e). Entraîneur : Vedat Inceefe.



France (4-3-3) : Diouf, Cozza, Basila, Kamara, Sissoko - Guitane (Adli, 74e), Nguiamba (Soumaré, 60e), Cuisance - Alioui, Gouiri (Matondo, 46e), Diaby. Entraîneur : Bernard Diomède.

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rattrapage cinq étoiles.Déjà au pied du mur après leur défaite face à l’Ukraine, les U19 de Bernard Diomède ont répondu présent face à une bien faible Turquie. Cinq buts à rien, de quoi autoriser les Bleuets à continuer de croire en la qualification pour la demi-finale de cet Euro finlandais. Pour les Turcs en revanche, l'aventure s'arrête ici.Dès l’entame de match, les Français jouent pied au plancher. Il ne faut que deux minutes pour que Rafik Guitane, servi par Mickaël Cuisance à l’entrée de la surface, n’ouvre le score d’un plat du pied sécurité. La Turquie opère alors son sursaut d’orgueil, mais le gardien Troyen Yehvann Diouf veille au grain. Aucune erreur n’est tolérée et Mehmet Dadakdeniz l’a appris à ses dépends. Moussa Diaby conclut un superbe mouvement collectif en servant un Amine Gouiri esseulé au point de penalty. C’est 2-0 après 22 minutes et le Lyonnais récidive en solo à un quart d’heure de la pause, après avoir dribblé toute la défense dans la surface.Le sort de la rencontre est alors scellé et Bernard Diomède en profite pour faire sortir Gouiri à la pause, afin de le laisser souffler avant la prochaine joute face à l’Angleterre. Si la domination du quatrième quart d’heure est à mettre au crédit des Turcs, Diouf reste inamovible et Moussa Diaby vient enfoncer le clou d’une jolie frappe croisée. La dernière demi-heure se résume à poser le jeu et faire tourner le ballon, ce qui n'empêche pas les perdants du jour de commettre une dernière faute dans la surface à l'entame du temps additionnel et permettre à Mickaël Cuisance de transformer le penalty de laCes trois points permettent aux U19 français de revenir à un point de l’Angleterre qu’ils affronteront lundi prochain. Un mini-qui aura déjà un parfum de finale.