Les Bleuets se qualifient pour l'Euro en écrasant le Liechtenstein

Liechtenstein (5-4-1) : Vanoni - Mikus (Büchel, 81e), Unterrainer, Hilti (Marxer, 67e), Grünenfelder, Spirig - Beck (Kaiser, 90e+2), Meier, Lüchinger, Marxer (Jäger, 81e) - Caglar (Vogt, 46e). Sélectionneur : Martin Stocklasa.



France (4-3-3): Lafont - Dagba, Konaté, Badiashile, Truffert (Cozza, 73e) - Reine-Adelaïde, Guendouzi (Diallo, 63e), B. Soumaré (Caqueret, 63e) - M. Diaby, Faivre (Lihadji, 63e), O. Edouard (Kolo Muani, 73e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

TB

Vite fait, bien fait.Les Bleuets n'ont pas laissé la moindre place au suspense jeudi soir sur le terrain au Liechtenstein. En quête d'une victoire synonyme de qualification pour le prochain Euro de la catégorie, organisé en 2021, les hommes de Sylvain Ripoll ouvrent le score d'entrée après une belle combinaison entre Dagba et Faivre, conclue par le latéral du PSG (). Un but, puis deux avec le Brestois cette fois à la conclusion sur un corner malin de Guendouzi (). Puis trois, sur un nouveau coup de pied de coin du joueur d'Hoffenheim, poussé au fond des filets par Badiashile (). En totale maîtrise (plus de 80% de possession) et pas du tout inquiétée, l'équipe de France étouffe son adversaire et le jeu est circonscrit aux 30 mètres locaux, dans le sillage d'un Faivre particulièrement disponible. Odsonne Edouard, Reine-Adelaïde et compagnie laissent en route quelques opportunités d'aggraver un score totalement acquis avant même le retour aux vestiaires.Même scénario après la pause. Petit événement puisque la tête d'Odsonne Edouard - absent lors des deux dernières rencontres - est captée en deux temps par le portier adverse et ce dernier termine son premier match sans trouver le chemin des filets dans ces éliminatoires. Qu'importe pour les Bleuets, qui voient Reine-Adelaïde s'offrir le sourire sur un magnifique coup-franc en pleine lucarne (). L'opportunité est tout de même offerte à Alban Lafont de se réchauffer quelque peu avec une sortie aux devants de Vogt, avant qu'Isaac Lihadji ne vienne clore un score identique à celui du match aller (). Les Bleuets iront donc bien en Hongrie et en Slovénie dans un an. Dernier objectif : aller prendre une revanche en Suisse dans quatre jours et récupérer la première place.Vivement lundi.