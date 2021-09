Les Bleuets obtiennent un super match nul aux Îles Féroé !

La boulette de Meslier

Îles Féroé Espoirs (4-4-2) : Reynatrod - Nielsen, Johannessen, Petersen, Skipanes (Olavsson, 96e) - Solheim, Mneney (Oregaard, 62e), Radosavljevic, Samuelsen (Jonhardsson, 96e) - Johansen (El Moustage, 96e), Lokin (Sorensen, 62e). Entraîneur : Samal Hentze.



France Espoirs (4-3-3): Meslier - Truffert (Bard, 81e), Badiashile, Bade, Kalulu - Diop (Thuram, 81e), Camavinga, Caqueret - Kalimuendo (Mara, 66e), Gouiri, Mbuku (Cho, 66e). Entraîneur : Sylvain Ripoll.

Malgré une outrageuse domination, l'Equipe de France Espoirs n'a pu faire mieux que le match nul (1-1) chez les Îles Féroé, ce lundi en éliminatoires de l'Euro.Dès l'entame, les hommes de Sylvain Ripoll ont pourtant vite fait ce qui semblait être le plus dur. Huit petites minutes ont suffi à Amine Gouiri pour ouvrir la marque, profitant d'une maladresse du portier des Îles Féroé Bardur Reynatrod (). La suite de la première période a ressemblé à une longue passe à dix des Bleuets dans la moitié de terrain d'une équipe des Féroé logiquement incapable de produire du jeu. À l'image de Sofiane Diop, dont la frappe échoue sur le poteau à la demi-heure de jeu (31), les coéquipiers du capitaine du soir Benoît Badiashile ont peiné à concrétiser leur domination.Alors qu'on imaginait l'Équipe de France passer enfin la seconde pour dérouler après la pause, l'impensable s'est produit : un ballon anodin pour Illan Meslier, et une relance complètement manquée du portier français qui laisse Steffan Lokin égaliser pour la première frappe des Féroé (). Une bourde partout, donc, et un but partout. Malgré cet électrochoc, la bande à Ripoll n'est pas parvenue à corriger sa maladresse devant le but, et a buté jusqu'au coup de sifflet final sur une héroïque équipe des Féroé recroquevillée dans sa surface.Bilan des hostilités : vingt-neuf tirs à deux pour les Bleuets, un triste match nul et une prestation à foutre à la poubelle. Prochaine occasion de se rattraper : dans un mois, face à l'Ukraine.