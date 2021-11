Les Bleuets font sauter le verrou de la Macédoine du Nord

Macédoine du Nord (4-3-3) : Denkovski - Sheji, Mladenovski, Manev, Hajdari - Adem (Stankovski, 83e), Fazlagić, Grozdanovski - Vosha (Ramadani, 70e), Ilievski (Gjorgjievski, 70e), Antovski (Skenderi, 83e). Sélectionneur : Dragan Kanatlarovski.

France (4-3-3) : Meslier - Kalulu (Gusto, 79e), Saliba, Badiashile, Truffert - Cherki (Ngoumou, 68e), Caqueret, Camavinga (Chotard, 85e) - Adli (K. Thuram, 79e), Kalimuendo, Diop (Le Fée, 68e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

AL

Tout vient à point à qui sait attendre.Dans le silence glaçant du stade national Toše Proeski de Skopje, les Bleuets de Sylvain Ripoll ont fini par tromper la vigilance des compacts et énergiques(1-0), pour conserver la tête du groupe H. Longtemps pourtant, hormis un poteau trouvé par Caqueret (37) et une tête de Badiashile (34), les Français ont paru se débattre en vain face à deux lignes resserrées et à un Denkovski au poste.Mais la seule mini-alerte nord-macédonienne, lorsque Ilievski prend le meilleur sur Badiashile avant de manquer de glisser la sphère entre les jambes de Meslier (40), ne fait pas dévier la meilleure attaque des éliminatoires de son objectif : maintenir l'Ukraine, victorieuse de la Serbie un peu plus tôt dans la journée, à trois points. Adli, puis Cherki à l'issue d'un une-deux avec Diop (67) et Kalimuendo sur une galette de Le Fée (71) montent le curseur, et c'est finalement Kalulu, en forçant la bévue défensive de Manev sur une belle passe lobée de Caqueret, qui débloque la situationLe service mini minimum.