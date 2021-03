Les Bleuets écartent l'Islande et rejoignent les quarts

Contre l'Islande, les Bleuets ont fait le job sans forcer (2-0). Sérieux et appliqués, les Français verront les quarts de finale de cet Euro U21, mais n'ont toujours pas répondu aux attentes dans le jeu.

Édouard aux pieds d’argent

Tout comme les grands

Olafsson - Fridriksson, Palmason, Leifsson (Hauksson, 86e), Thorkelsson - Thordarson, Willumsson (Thordarson, 85e), Baldursson - Finnsson (Helgason, 74e), Ingimundarson (Bjarkason, 74e), Anderson. Entraîneur : David Snorri Jonasson.

Lafont - Maoussa, Badiashile, Koundé, Dagba - Tchouaméni (Soumaré, 17e), Guendouzi, Ikoné - Claude-Maurice (Camavinga, 74e), Gouiri (Faivre, 60e), Ikoné (Laurienté, 60e), Edouard (Kolo Muani, 60e).Entraîneur : Sylvain Ripoll.

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On en a marre des analogies sur les Vikings à chaque fois que la France s’écharpe contre une contrée de descendants de Ragnar, mais quand même : les Islandais affrontés par les Bleuets ce mercredi étaient vachement moins effrayants et véhéments que leurs pères fondateurs. Tant mieux pour les Français, qui se sont tranquillement imposés 2 à 0 sans trembler, mais surtout sans briller. Une deuxième victoire en trois matchs qui leur ouvre les portes des quarts de finale de l’Euro U21, le 31 mai prochain. Au menu : les Pays-Bas, puisque les Bleuets terminent deuxièmes après la victoire des Danois plus conquérants que leurs cousins islandais face aux Russes (3-0).Pour mener à bien cette mission, Sylvain Ripoll avait légèrement ajusté son onze : retours de Badiashile et du capitaine Guendouzi, titularisations de Maouassa et Claude-Maurice. Des choix inspirés, puisque les quatre hommes ont été des éléments clés de la première période maîtrisée par les Bleuets taille patrons. Après un quart d’heure à faire courir le ballon autour du bloc bas islandais, c’est le capitaine Guendouzi qui a débloqué la situation sur la première accélération tricolore, soit un déboulé de Claude-Maurice, lancé par Dagba et auteur d’un centre parfait au point de penalty où le milieu du Hertha a placé un plat du pied sécurisé. Il a ensuite fallu attendre un quart d’heure pour voir une deuxième occasion française : une tête de Badiashile sur corner. Mais c’est finalement sur une ouverturesignée Faitout Maoussa qu’Odsonne Édouard a inscrit son 17but en 13 sélections d’un superbe piqué. Un délice de bout en bout.Deux tirs cadrés, deux buts, et une seule frappe islandaise (partie caresser la lune) : on peut dire que les Français ont passé un premier acte peinard, en dehors de la sortie sur blessure de Tchouaméni (17). Trop peinard sans doute pour les Islandais, qui ont repris du poil de la bête au retour des vestiaires. Déjà battus deux fois, les hommes en bleu se sont enfin éloignés - un peu - de leur surface et, comble de l’audace, ont osé enchaîner les passes dans le camp adverse. Auteur de la seule frappe islandaise du premier acte, Anderson a été le plus remuant et a même poussé Lafont à une parade de handballeur en angle fermé (56). Un quart d’heure de révolte vite éteint par les Français qui, à défaut d’exploiter leur potentiel offensif, se sont contentés de faire preuve de solidité et de sérénité. Autrement dit : aucune occasion ou presque à se mettre sous la dent côté Bleuets en deuxième période, hormis un pétard de Laurienté (81). Pendant ce temps, le pauvre Anderson a continué de se démener seul côté islandais, sans succès. Du sérieux sans être flamboyants : ces Espoirs sont prêts pour rejoindre la bande à Deschamps. En attendant, les Pays-Bas les attendent en quarts le 31 mai prochain.