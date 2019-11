Les Bleuets chutent en Suisse

Suisse (4-2-3-1) : Racioppi - Rüegg (c), Bamert, Zesiger, Sidler - Janjičić, Domgjoni - Lotomba (Pušić, 90e+1), Toma, Zeqiri (Bajrami, 88e) - Guillemenot (D. Ndoye, 76e). Sélectionneur : Mauro Lustrinelli.



France (4-2-3-1) : Lafont - Pelmard, Upamecano, Zagadou, Aït-Nouri - B. Kamara (Y. Fofana, 58e), Z. Youssouf (Louza, 74e) - M. Diaby (Chouiar, 63e), Reine-Adélaïde (c), Nordin (Mbeumo, 63e) - O. Edouard. Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

JB

Propos de Sylvain Ripoll via L'Équipe

» , disait le sélectionneur Sylvain Ripoll avant ce choc. Raté.Sur le synthétique du stade de la Maladière de Neuchâtel pour ce qui représentait le choc du groupe B entre deux équipes à 9 points sur 9, l'équipe de France Espoirs s'est effondrée et a essuyé son premier revers dans les qualifications à l'Euro 2021. Conséquence : la place de leader n'est plus en sa possession.Pourtant, un Arnaud Nordin percutant a été fauché par Kevin Rüegg dans les 16 mètres en début de match, et Odsonne Édouard a transformé d'une panenka réussie (19). Tout allait bien, et puis le drame est arrivé juste avant de se rentrer au chaud aux vestiaires. D'abord sur un coup franc de Bastien Toma, un Jérémy Guillemenot oublié par Boubacar Kamara a eu tout le luxe de se jouer d'Alban Lafont avec réussite (44).Puis deux minutes plus tard dans le temps additionnel de ce premier acte, l'attaquant suisse a profité d'un très bon travail de Jordan Lotomba pour offrir à Andi Zeqiri le deuxième but des siens (45+1). Intenable, Lotomba a remis en entame de deuxième période en enrhumant tout le monde pour permettre à Zeqiri de signer le doublé (53). Et Jeff Reine-Adélaïde et ses coéquipiers n'ont jamais réussi la renverser la tendance.Forfait de dernière minute, Eduardo Camavinga serait-il déjà indispensable ?