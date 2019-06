Les Bleuets assurent la qualif' sans le spectacle

La France aime décidément se faire peur. Sans produire grand-chose, les Bleuets ont assuré le point du nul face à la Roumanie (0-0) pour assurer leur place en demi-finale de l'Euro U20, et la qualification aux Jeux de Tokyo, en 2020. Grosse satisfaction pour petite performance.

Hagi Hagi, et vos idées ont du génie

Des sorties plutôt que des arrêts

France (4-3-3) : Bernardoni - Amian, Konaté, Upamecano, Sarr - Tousart, Ntcham, Guendouzi - Ikoné (Reine-Adélaïde, 83e), Mateta, Thuram (Del Castillo, 83e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll



Roumanie (4-2-3-1) : Radu - Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc - Nedelcu, Cicâldău (Băluță, 59e) - Olaru (Dragomir, 72e), Hagi, Coman - Pușcaș (Petre, 82e). Sélectionneur : Mirel Rădoi

Par Théo Denmat

Il fallait assurer le match nul, alors le match le fût. Assurés de faire la passe de deux en se neutralisant (qualification en demi-finale et aux J.O 2020), la France et la Roumanie ont livré ce soir un piètre spectacle collectif dans le dernier match de leur groupe C de l’Euro U20, seulement rehaussé de quelques contrôles magnifiques de George Pușcaș. Voilà où l’on en est : signaler les contrôles. Les Bleuets retrouveront donc l'Espagne vendredi prochain en demi-finale... et il faudra faire mieux.La semaine de Brevet vient d’être repoussée ? Voilà qui tombe bien : l’opposition du soir est l’occasion de réviser ses mathématiques. Au coup d’envoi, Français et Roumains occupent la tête de leur groupe C avec six points chacun, et une différence de buts à l’avantage des seconds (+5 contre +2). Les scénarios sont aussi nombreux que les connexions dans le cerveau de Christopher Nolan, alors autant faire court : la France serait bien inspiré de gagner ou, à défaut, de garder le nul. Dans le stade de Cesena qui dégueule de 11 000 supporters roumains, les Bleuets filent donc bille en tête vers les cages de Radu, l’un des neuf joueurs desévoluant déjà en équipe A nationale.Mais les déviations de Mateta, aligné à la place de Dembélé, ne trouvent personne, Ikoné se plante dans les cannes de Boboc et le milieu Tousart-Guendouzi-Ntcham n’est pas assez créatif pour faire les différences. En face, les facilités techniques de Hagi et Pușcaș remettent tranquillement la Roumanie à flots, épuisant Amian et Sarr comme des profs de prépa en juin, le premier étant d'ailleurs à une trace de craie de concéder un pénalty (18). L’adversité est à surveiller comme un bâton de dynamite, mais les deux équipes partent en récré sans une occasion franche : Yves Montand doit traîner dans les parages.En réalité, les deux bandes de Ripoll et Rădoi se dirigent à pas de velours vers une issue qui les arrange toutes les deux : le 0-0. Un tel résultat qualifierait les deux équipes pour les demi-finales de l’Euro et, surtout, pour les JO de Tokyo en 2020, ce qui en jette un peu et incite de fait aux replis. D’autant que sur le pré, la France a décidément de la colle aux pieds, et fait tourner la balle en attendant les exploits individuels d’Ikoné, Mateta et Thuram, qui peine déjà à cadrer trois frappes de suite (53). Amian, tantôt dépassé, tantôt dépassant, parvient à décocher un centre rasant pour Mateta, légèrement trop court (68). Puis, sur la contre-attaque, fulgurante, Pușcaș régale d’un contrôle merveilleux mais bute sur la très bonne sortie de Bernardoni (69).Après une petite période d’apathie, le dernier quart d’heure effraie : les Roumains y ont déjà collé six buts en deux matchs, et Rus manque de remettre le couvert, déviant un coup-franc sur l’épaule de Lucas Tousart qui frôle le poteau (79). Ripoll retarde les changements, puis lâche Reine-Adélaïde et Del Castillo dans la bataille pour garder le bloc haut. L’histoire en restera là, les Bleuets peuvent se mettre à rêver : voilà 31 ans qu’ils courent après un sacre dans un Euro Espoirs. S’ils peuvent en plus agrémenter tout cela d’un peu de jeu face à l’Espagne vendredi prochain en demi-finale, cela éviterait de perdre une soirée.