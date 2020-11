Les Bleuets arrachent la première place à la Suisse

France (4-4-1-1) : Lafont - Dagba, Koundé, B. Badiashile, Truffert - Faivre (Lihadji, 75e), B. Kamara (Bo. Soumaré, 82e), Guendouzi, Gouiri (M. Diaby, 82e) - Reine-Adélaïde (c) (I. Konaté, 66e) - Édouard (Kolo Muani, 75e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.



Suisse (4-4-2) : Racioppi - Sidler Bamert, Zesiger, Muheim (Bajrami, 81e) - Toma, Sohm (Jankewitz, 61e), Domgjoni (Stojilković, 81e), Okafor (Pušić, 72e) - Zeqiri, Mambimbi (Imeri, 46e). Sélectionneur : Mauro Lustrinelli.

JB

Même à huis clos, Michel d'Ornano a vibré. Défaite par la Suisse il y a un an (3-1) , l'équipe de France espoirs se devait de l'emporter par deux buts d'écart face à cette même équipe, ce lundi à Caen, afin de décrocher la première place de son groupe de qualifications à l'Euro 2021 (et ainsi être tête de série), le ticket pour la compétition étant déjà acquis . Et c'est Randal Kolo Muani, à la suite d'une action héroïque de Mattéo Guendouzi à la 92minute, qui a libéré sa sélection dans le temps additionnel – en signant son premier but avec cette équipe –, alors que l'escouade de Sylvain Ripoll évoluait en infériorité numérique depuis plus d'une demi-heure.Un pion venant directement répondre à Kastriot Imeri, lequel, d'une belle sacoche, avait tout fait basculer en réduisant le score juste avant l'entrée dans le temps additionnel (1-2, 88). Avant ces péripéties, avant l'expulsion de Colin Dagba pour une deuxième biscotte (58), l'insolent Odsonne Édouard avait assuré le show et traumatisé Cédric Zesiger et Anthony Racioppi, en se jouant du défenseur et du portier par deux fois en cinq minutes, pour un doublé express (18et 23) qui avait formidablement lancé les Bleus. Édouard se place même meilleur buteur de ces éliminatoires en compagnie de l'Anglais Eddie Nketiah (onze réalisations).Édouard.