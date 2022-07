Good morning England Vietnam

Après son entame de prépa réussie contre le Cameroun (4-0) et alors qu'elle débutera son tournoi le 10 juillet prochain contre l'Italie, l'équipe de France reçoit le Vietnam au stade de la Source d'Orléans ce vendredi soir pour un dernier test. Une rencontre que les Bleues, troisièmes au classement FIFA, ne comptent pas escamoter malgré la faible pointure des visiteuses sur le papier.

« On aurait préféré des Européennes, mais l’important c’était déjà d’avoir deux matchs. L’idée est d’asseoir notre schéma tactique et parfaire notre préparation physique. »

Mondialiste. C’est ainsi que l’on peut définir le prochain adversaire des Bleues. Depuis le 6 février dernier, le Vietnam peut en effet, pour la première fois de son histoire, se targuer d’avoir composté son ticket pour une Coupe du monde. Une qualification acquise après avoir triomphé de la Thaïlande et du Taipei chinois dans un barrage à trois. Mais voilà, à part ce récent fait d’armes, les Vietnamiennes pointent à un modeste 32rang mondial et n’ont pas su faire mieux qu’un quart de finale lors de la dernière Coupe d’Asie. De quoi questionner l’utilité d’une telle rencontre pour l’équipe de France, neuf jours avant son entrée en lice à l’Euro.Pourquoi donc cette opposition ? Si le choix du Vietnam comme ultime répétition avant de s’envoler le 5 juillet prochain vers l’Angleterre peut surprendre, il s’explique tout simplement par une pénurie d’adversaires pour les matchs amicaux. D’un côté, la FFF a préféré éviter de rencontrer des nations européennes trop fortes, dans l’éventualité où les Bleues les recroiseraient plus tard dans la compétition. De l’autre, les sélections non qualifiées n’avaient pas leurs joueuses disponibles, puisque cette période de préparation n’entre dans aucune fenêtre internationale prévue par la FIFA., expliquait la sélectionneuse Corinne Diacre en conférence de presse avant le Cameroun Alors au moment de désigner son, la fédération a préféré faire plaisir à la délégation vietnamienne en lui proposant une affiche de prestige inédite. Un choix qui rappelle d'ailleurs le programme de 2019. Avant le début de sa Coupe du monde à domicile, la France avait déjà opté pour des adversaires de seconde zone : la Thaïlande et la Chine. La coach Diacre avait d’ailleurs confié vouloir affronter l’équipe de l'Empire du milieu pour son style de jeu qui présentait des similitudes avec ce que la Corée du Sud, premier adversaire de ses filles au Mondial, proposait.Malgré une adversité qui s'annonce bien plus relevée au championnat d'Europe, et ce, dès la phase de poules contre l’Italie (14au classement FIFA), l’Islande (17) et la Belgique (19), les Tricolores auront de fait l’occasion de faire les derniers réglages ce vendredi., expliquait ce mardi la milieu Kenza Dali au sujet des amicaux.Justement, la Parisienne Grace Geyoro devrait être préservée en vue de l’entrée en lice des Françaises le 10 juillet prochain, tandis que les présences de Sakina Karchaoui et Wendie Renard sont encore incertaines. La capitaine a en effet ressenti une gêne au quadriceps qui l’a tenue à l’écart de l’entraînement ce mercredi. Libérée par sa décision de prolonger dans la capitale , Marie-Antoinette Katoto tentera quant à elle de débloquer son compteur lors de ce rassemblement, car si elle paraît indéboulonnable, Ouleymata Sarr a prouvé qu’elle avait le potentiel d’aller chercher du temps de jeu avec un doublé en sortie de banc contre le Cameroun. D’ailleurs la buteuse du PSG le sait, Corinne Diacre en attend plus de sa ligne d’attaque., confiait-elle à l’issue de la rencontre.Aux Bleues de faire encore mieux qu’un 4-0 contre les Vietnamiennes, pour traverser la Manche avec la toute confiance qu’une quatorzième victoire de suite pourrait leur procurer.