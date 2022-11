Les Bleues renouent avec la victoire face à la Norvège

???????? Les Bleues cloturent cette année 2022 en s'imposant face à la Norvège ! RDV en février pour le Tournoi de France ??1-2?? | #NORFRA | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/P7a1UWB5vW — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 11, 2022

Mikalsen - Bjelde (Engen, 64e), Bergsvand, Harviken, Lund (Horte, 84e) - Maanum, Sonstevold, Reiten (Naalsund, 64e) - Eikeland (Haavi, 64e), Haug (Saevik, 84e), Blakstad (Josendal, 90e+1). Sélectionneuse : Hege Riise.



Peyraud-Magnin - Karchaoui, Renard, De Almeida, Perisset - Geyoro (Toletti, 67e), Palis, Dali - Cascarino (Thomas, 76e), Mateo (Asseyi, 67e), Diani. Sélectionneuse : Corinne Diacre.

Lady Diani montre la voie, et les Bleues sortent du tunnel.L'équipe de France a fini l'année sur une bonne note en battant la Norvège ce vendredi dans un match amical joué à La Nucía, dans le sud-est de l'Espagne (1-2). Les Bleues ont envoyé de premières banderilles timides par Sakina Karchaoui (5) et Clara Mateo (7), mais Kadi Diani, bien lancée par Karchaoui, s'est montrée létale en croisant sa frappe face à Aurora Mikalsen. Son 22e but en 80 sélections. L'attaquante parisienne n'est pas passée loin du 23e sur un centre de Delphine Cascarino, mais une défenseuse norvégienne a détourné sa tête piquée (25).Averties par Amalie Eikeland (24) et Frida Maanum (30), les Bleues ont concédé l'égalisation sur une tête de Sophie Haug, venue s'incruster entre Wendie Renard et Elisa De Almeida. Encore un match sans clean-sheet, mais à la différence des rencontres du mois dernier contre l'Allemagne et la Suède, les joueuses de Corinne Diacre ont évité la défaite. Et mieux que ça, elles sont allées chercher la victoire. Diani n'a pas réussi à redresser son tir après avoir contourné la gardienne (54), mais laViviane Asseyi a trouvé la faille sur corner. Son deuxième but sur ses trois dernières capes.Quand Asseyi va, tout va.