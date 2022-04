Les Bleues qualifiées pour le Mondial en battant la Slovénie

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Perisset, Renard, Tounkara, Torrent - Mateo (Toletti, 78e), Palis, Dali (Bilbault, 89e) - Baltimore (Asseyi, 78e), Katoto (Sarr, 78e), Cascarino. Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Slovénie (4-1-4-1) : Meršnik - Erman, Agrež, Golob, Eržen - Conč (Makovec, 75e) - Zver (Križaj, 87e), Korošec, Rogan, Milovič (Kolbl, 75e) - Prašnikar. Sélectionneuse : Jarc Borut.

Par ici l'Océanie !L'équipe de France est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2023, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Bleues ont fini le travail au Mans face à la Slovénie. La MMArena a cependant dû patienter un peu pour s'enflammer. Les Slovènes ont en effet montré plus de piquant en première période, à l'image de l'inspiration de Mateja Zver, qui a contraint Pauline Peyraud-Magnin à la claquette (9), et du sombrero posé par Lara Prašnikar sur Aïssatou Tounkara (39). Côté Bleues ? Sandy Baltimore (5), Wendie Renard (11), Kenza Dali (14, 40), Ella Palis (15), Tounkara (20), Eve Perisset (42), Clara Mateo (45) : toutes ont tenté, mais leurs frappes ont fini soit dans la niche de Zala Meršnik, soit à côté.Jusqu'à ce que Mateo appuie sur l'interrupteur avec un centre devant la cage, coupé par Delphine Cascarino au deuxième poteau (48). Plus mordantes, les joueuses de Corinne Diacre sont passées près du 2-0 lorsque Renard a trouvé le poteau sur corner (53), puis quand Katoto a obligé Meršnik à un arrêt du pied (58). Qu'importe. Huit victoires en autant de journées, 40 buts marqués et 3 encaissés : les Tricolores disputeront fort logiquement leur quatrième Mondial consécutif. Et en chemin, l'Euro, prévu cet été, où Diacre a déjà annoncé que la France, troisième nation mondiale, visera la finale.Corinne Présidente.