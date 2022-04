Les Bleues écartent Galles et entrevoient le Mondial

Pays de Galles (4-3-3) : O'Sullivan - Roberts, Ladd, Evans, Rowe - James, Ingle, Fishlock - Harding (Morgan, 90e+1), Jones, Holland (Ward, 90e+2). Sélectionneuse : Gemma Grainger.



France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Karchaoui, Renard, Mbock, Perisset (Palis, 90e) - Geyoro (Torrent, 89e), Bilbault, Toletti (Dali, 77e) - Cascarino (Baltimore, 62e), Katoto (Mateo, 77e), Diani. Sélectionneuse : Corinne Diacre.

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une petite partie de saute-mouton, mais un grand pas vers la qualification.L'équipe de France s'est rapprochée de la Coupe du monde 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, en triomphant du pays de Galles à Llanelli, devant 4550 spectateurs (1-2). Dominatrices, mais imprécises, les Bleues ont pris les devants à la demi-heure de jeu. Wendie Renard a alors déployé son mètre 87 sur corner pour placer une tête piquée hors de portée de Laura O'Sullivan (31). Une Lyonnaise pour ouvrir la marque, donc une Parisienne pour faire le break, en l'occurrence Marie-Antoinette Katoto. L'avant-centre a profité de l'attentisme de la gardienne pour contrer son dégagement et ensuite pousser le ballon dans le but vide (57).Lancée vers une onzième victoire consécutive, l'équipe de France s'est néanmoins fait peur quelques minutes plus tard. Après un corner mal renvoyé, Sophie Ingle a relancé le suspense d'un tir dévié (71). Les Galloises ont inscrit un autre but dans la foulée, mais qui a été refusé pour hors-jeu. Le manque de justesse des frappes de Sakina Karchaoui (40), Delphine Cascarino (61) et Kadidiatou Diani (68, 90+2) restera anecdotique : les Bleues continuent leur sans-faute dans le groupe I et pourront valider leur qualification dès mardi.Une victoire contre la Slovénie, et ce sera le ticket pour l'Océanie.