Les Bleues découpent la Corée en quatre

Portée par une première période brillante marquée par un doublé de Wendie Renard, l'équipe de France a parfaitement lancé son Mondial vendredi soir et a cartonné la Corée du Sud au Parc des Princes (4-0). Le sens de la fête.

Renard, chenapan !

Apéro laboratoire

Bouhaddi – Torrent, Mbock, Renard, Majri (Perisset, 73e) – Henry, Bussaglia – Cascarino (Gauvin, 70e), Thiney (Geyoro, 86e), Le Sommer – Diani. Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Kim – Kim, Hwang, Kim, Jang – Lee (Lee, 69e), Ji, Cho – Kang (Kang, 52e), Jung (Yeo, 86e), Lee. Sélectionneur : Yoon Deok-yeo.

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes

Il fallait que ça pète. Parce que le ciel, sombre tout au long de la journée, ne demandait que ça, parce que le public n'avait pas eu sa dose de sensations fortes à Roland-Garros et parce que c'est ce que l'événement demandait. Hier, Corinne Diacre le hurlait à qui voulait l'entendre : ses filles étaient «» . Il ne restait qu'à faire suivre les actes aux paroles, après une cérémonie d'ouverture où l'on aura vu un sosie de Maxwel Cornet se tordre les bras sur du Jain. Les Bleues, elles, auront préféré tordre leurs invitées : 4-0, circulez.Si le froid glacial qui embrasse le Parc donne à ce début de Mondial un côté dramatique et anxiogène, il ne fait pas paniquer les Bleues. Dès les premières minutes, le plan de jeu du gang de Diacre est clair et assez visible. Des sorties de balle propres, au sol, du jeu dans les espaces, des triangles posés dans un cœur de jeu sud-coréen naufragé, puis des coups, des coups, toujours des coups. Poussées dans les cordes, les filles de Yoon Deok-yeo sont brassées dans tous les sens, notamment dans le couloir droit français où la paire Torrent-Cascarino s’amuse à faire boire la tasse à une Jang sans brassard. La secousse créée par l’éviction de Gauvin du onze de départ pour deux retards à l’entraînement dans la semaine est rapidement évacuée, et le 4-2-3-1 tricolore en met partout. La France fait gronder le tonnerre, Amandine Henry lâche le premier éclair, et Eugénie Le Sommer s’occupe de planter la première flèche au bout de neuf minutes. On se dit alors que la Corée du Sud, incapable de gêner la relance française, vient de tendre les joues pour prendre une torgnole. Pas faux : aventurière modèle, Griedge Mbock s’imagine même en maîtresse es claques, mais manque d’abord une bicyclette avant de se voir refuser un but pour un hors-jeu limite. Pas de problème, sa pote lampadaire, Wendie Renard, libre de tout marquage, s’occupe de l’affaire et claque deux têtes avant la pause, posant les Bleues avec trois buts d’avance aux citrons. Le couvercle a sauté.Cette première période est un laboratoire, où l’équipe de France bosse les combinaisons, notamment sur corner (dix lors des quarante-cinq premières minutes), force principale de ces Bleues, tout en empilant les tartines. Les Sud-Coréennes sont dépassées tactiquement, techniquement et psychologiquement, là où les Françaises sont impeccables dans les projections. L’adversaire étant foudroyé à la pause, l’objectif de l’après-entracte est de faire grimper la jauge de confiance alors que Diacre conserve les mêmes femmes pour repartir sur le tapis. La seconde période repart sur les mêmes bases, Kim continuant d'inquiéter et Kim ne faisant rien pour la rassurer, alors que Kim se débat comme elle peut, laissant Lee dans de beaux draps. Les Bleues sont malgré tout moins tranchantes, et il faut attendre l'heure de jeu pour voir Henry bander son arc. Alors que la kermesse baisse un peu en intensité, le public du Parc décide alors d'allumer les flashs de téléphone. Une étrange animation qui pousse Diani à glisser un petit pont à son marquage du soir alors que Diacre lève la punition de Gauvin. Un signe au milieu d'une première nuit parfaite, bouclée par un quatrième but signé Henry (85) : la France a parfaitement plongé dans ce Mondial.