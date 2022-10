Les Bleues de nouveau punies par l'Allemagne

Allemagne (4-3-3) : Frohms - Lattwein, Hendrich, Nüsken, Rauch (Kleinherne, 77e) - Dallmann (Lohmann, 46e), Oberdorf (Schüller, 66e), Bühl (Brand, 46e) - Anyomi, Popp (Hagel, 90e+2), Huth (Waßmuth, 77e). Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.



France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Périsset, Tounkara, Renard, Bacha - Dali (Palis, 61e), Bilbault, Geyoro - Diani, Sarr (Thomas, 61e), Cascarino (Asseyi, 73e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.

TB

La revanche n'a pas eu lieu.Battues en demi-finale de l'Euro cet été par l'Allemagne, les Française ont une nouvelle fois subi la loi de la Frauen-Mannschaft, en match amical (2-1).Sur la pelouse de Dresde, les protégées de Corinne Diacre se montrent pourtant dangereuses, notamment par le biais de Cascarino (13, 14) et répondent bien à l'intensité imposée par les vice-championnes d'Europe. Et si Dallmann menace (29), Diani trouve elle le petit filet après une nouvelle action tricolore (37). Le moment choisi par Alexandra Popp, exécutrice de l'équipe de France fin juillet, pour faire parler sa puissance face à Tounkara et venir placer un coup de tête gagnant sur cornerTouchées, les Bleues cèdent à nouveau dès la reprise : sur un centre fort de Huth, la buteuse de Wolfsburg se jette pour le plus grand bonheur d'un public allemand venu en nombre. Les Bleues tentent de revenir et Hendrich doit sauver sur sa ligne face à Tounkara (57), alors que la partie se débride. Brand manque le cadre de peu (63) tandis que Geyoro voit Hendrich, toujours elle, dégager devant son but (81). Les Françaises recollent finalement sur un penalty concédé par Frohms, venue faucher Thomas, et transformé par Asseyi. Trop tard.Les Bleues ont rendez-vous mardi en Suède pour un nouveau choc au sommet.