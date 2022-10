Les Bleues corrigées par la Suède

Musovic - Ilestedt, Björn, Eriksson - Schough (Kaneryd, 75e), Angeldal (Zigiotti Olme, 61e), Rubensson, Andersson (Kullberg, 82e) - Asllani (Janogy, 75e), Blackstenius (Blomqvist, 75e), Hurtig (Roflö, 61e). Sélectionneur : Peter Gerhardsson.



Peyraud-Magniin - Perisset, Tounkara, Renard, Bacha (Torrent, 69e) - Bilbault, Geyoro (Malard, 46e), Dali - Diani (Palis, 79e), Sarr (Asseyi, 69e), Cascarino (Thomas, 46e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.

LT

On prend les mêmes et on reperd.Avec le même onze aligné que lors de la défaite vendredi dernier face à l'Allemagne (2-1) , les Bleues ont de nouveau mordu la poussière ce mardi contre les Suédoises, en craquant beaucoup trop vite. Moins de 30 secondes après le coup d’envoi, Andersson est trouvée dans son couloir gauche et centre. Le ballon arrive sur Bacha, qui se trompe dans son dégagement et remet le cuir dans l’axe, dans les pieds d’Angeldal à l’entrée de la surface. La Suédoise frappe et bat Peyraud-Magnin, qui n’a pas la main assez ferme. Cueillies à froid, les Françaises ont surtout montré beaucoup de déchets techniques et n'ont pas inquiété la gardienne suédoise en première période.Au retour des vestiaires, les Bleues chahutent quelque temps les Suédoises. Finalement, Ilestedt, en s'élevant plus haut que Renard et Tounkara sur un corner frappé à droite par Andersson, se charge de corser l'addition de la tête. Ça tourne au vinaigre pour les joueuses de Corinne Diacre lorsque Tounkara stoppe illégalement Blackstenius qui filait seule au but, et force l'arbitre à sortir le carton rouge (74). Les locales exploitent cette supériorité numérique grâce à Kaneryd, qui élimine Torrent puis sert Janogy, toute heureuse de pousser le ballon dans le but vide. Peyraud-Magnin doit même réaliser deux exploits pour ne pas laisser le bateau couler complètement (84, 86).On sait donc qui aurait gagné la petite finale du dernier Euro.