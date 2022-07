Les Bleues cartonnent le Viêt Nam

Pour leur dernier match de préparation avant de s'envoler en Angleterre pour y disputer l'Euro, la France s'est offert un bon bain de confiance en cartonnant le Viêt Nam ce vendredi à Orléans (7-0). Beaucoup plus fortes, et bien supérieures physiquement, les Bleues ont vécu une rencontre très tranquille.

D'attaque d'entrée

Baisse de régime

Peyraud-Magnin - Perisset (Bacha, 61e), Tounkara, Mbock, Torrent - Toletti, Bilbault (Palis, 46e), Mateo (Dali, 61e) - Diani (Malard, 73e), Katoto (Sarr, 73e), Cascarino (Baltimore, 61e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Tran Thi K. T. (Khong T. H., 72e) - B. T. Nguyen, Chuong Thi Kieu, T. Tran Thi, Hoang Thi L. (Nguyen Thi M., 26e) - Tran Thi T. T. (T. T. N. Nguyen, 46e), Duong T. V., T. D. My Lê (Tran Thi. H. L., 44e), Nguyen T. T. D. (T. V. N. Su, 72e) - H. Y. Pham (T. V. Nguyen, 71e), N. Huynh. Sélectionneur : D. C. Mai.

Par Léo Tourbe

À neuf jours du début de leur Euro, face à l'Italie, les Bleues ont profité de leur dernier match de préparation pour s'offrir une journée portes ouvertes face au Viêt Nam. Ce vendredi soir, au stade de la Source à Orléans, le robinet était bien ouvert côté vietnamien et la 32nation mondiale a complètement volé en éclat face aux Françaises (7-0), qui ont semblé pratiquer un autre sport. En tout cas en première période à l'issue de laquelle les coéquipières de Cascarino mènent déjà 6-0. On peut évidemment questionner l'utilité d'une telle rencontre face à un adversaire clairement très faible, mais aussi souligner le sérieux de l'équipe de France qui a paru concernée pendant la quasi entièreté de la rencontre. Même si une baisse de régime a été observée en seconde période, où les Tricolores n'ont inscrit qu'un petit but. Au moins, le réservoir de confiance est rempli. Normal au stade de la Source.Si les Bleues avaient mis du temps à se régler techniquement samedi dernier face au Cameroun , cette fois elles n'ont mises que cinq minutes pour déjà se trouver. Diani est lancée à droite et centre fort à ras-de-terre. Katoto manque le ballon au premier poteau, mais Cascarino déboule au second et ouvre le score alors que les visiteuses ont à peine pu toucher le ballon. Pas de répit pour les Vietnamiennes, beaucoup plus faibles physiquement, qui vont se manger un deuxième but rapidement lorsque Diani est trouvée par Toletti à l’entrée de la surface, légèrement à droite. Elle fixe et déclenche du gauche en fermant son pied pour aller chercher le premier poteau et battre la gardienne. Le danger vient définitivement de la droite alors que Clara Mateo y déborde à son tour et centre vers le point de penalty. Toletti, s'y trouvant bien seule, a bien senti le coup et conclut d’une demi-voléeLe calvaire pour le Viêt Nam continue, surtout à droite où Cascarino réussit facilement à déborder puis à centrer vers Katoto. Celle qui vient de prolonger au PSG remporte son duel et sa tête piquée trompe la gardienne, trop courte. C'est ensuite à gauche que les Bleues décident d'attaquer. D'abord avec l'incursion de Clara Mateo dans la surface, qu'elle ponctue d'une frappe du gauche à bout portant. Puis c'est encore Cascarino qui se distingue en s'amusant côté gauche. La Lyonnaise centre vers Diani, qui fusille de la tête pour bien terminer ce premier acteAu retour des vestiaires, avec le jeu des changements, et sans doute déjà le sentiment du devoir accompli, les femmes de Corinne Diacre lèvent le pied. Plus brouillonnes, elle continuent à largement dominer leur sujet, mais sont moins inspirées offensivement. C'est « seulement » à la 68que les Tricolores plantent le septième lorsque Marion Torrent adresse un nouveau centre, qui trouve la tête de Tounkara. La capitaine du soir s'élève plus haut que tout le monde et s'offre son troisième but avec le maillot des Bleues. S'en est trop pour la gardienne du Viêt Nam qui cède sa place quelques minutes plus tard. Les Bleues finissent la rencontre en maîtrisant le ballon, mais en ne parvenant pas à claquer un huitième pion. Sept, c'est déjà pas mal. Si ça pouvait être aussi facile dimanche prochain face à l'Italie, ce serait cool.