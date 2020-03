Les Bleues arrachent le nul face aux Pays-Bas

France (4-4-2) : Durand - Torrent, Mbock, Tounkara, Morroni - Diani (Karchaoui, 66e), Henry (Geyoro, 46e), Bilbault, Le Sommer (Asseyi, 46e) - Gauvin (Sarr, 66e), Katoto (Dali, 77e). Sélectionneuse : Corine Diacre.



Pays-Bas (4-2-3-1) : van Veenendaal - Wilms, van der Gragt (Kerkdijk, 78e), Bloodworth, van Es - Groenen, Spitse - van de Sanden (Kaagman, 84e), Roord, Martens - Beerensteyn. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

MR

Un nul en toute intimité.Avant cette ultime journée du Tournoi de France, les Bleues étaient les seules à avoir marqué et ont profité des matchs nuls de leurs adversaires pour s'emparer de cette première édition sans avoir encore rencontré les Pays-Bas à Valenciennes. Autant dire que les rares réjouissances aperçues sur le terrain lors de ce tournoi n'ont pu être compensées par l'ambiance du stade du Hainaut, la rencontre se jouant à huis clos et en même temps que des matchs de Ligue des champions. Face aux championnes d'Europe et finalistes du dernier Mondial, Corinne Diacre a donc offert du temps de jeu à d'habituelles remplaçantes (Durand, Toukara, Morroni, Bilbault) tout en alignant un redoutable quatuor offensif (Diani, Le Sommer, Gauvin, Katoto).Après avoir laissé œuvrer le tank Beerensteyn, les Néerlandaises ouvrent le bal grâce à leur latérale Wilms, profitant d'une frappe contrée de Jackie Groenen, et doublent la mise sur un penalty provoqué par Aïssatou Toukara et transformé par Spitse. Les consignes audibles de Diacre ne resteront pas vaines puisque Valérie Gauvin réduit la marque, bien lancée par une tête en retrait de Bloodworth toute molle, et Griedge Mbock rétablit l'ordre elle aussi sur penalty. Et si le super coup de patte de Lieke Martens en pleine lucarne tombe ensuite comme un coup de bambou sur les caboches, la Bordelaise Ouleymata Sarr s'arrache à la dernière seconde pour récompenser la bonne deuxième période française.Et hop, un trophée dans la vitrine.