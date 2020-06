Les belles histoires de Père Maillot, épisode 7

Chaque mardi, le Père Maillot vous raconte trois anecdotes sur des maillots de foot. Cette semaine, l'anti-tabagisme de West Bromwich Albion en 1985, le FC Le Mont mode fruits et légumes en 2015 et le Coutinho taille enfant du Bayern Munich en 2019. Asseyez-vous au coin du feu, même si vous n'avez pas de cheminée.

L'anti-tabac de West Bromwich

Vidéo

Le Mont en mode fruits et légumes

L'enfant Philippe Coutinho du Bayern Munich

Vidéo

Philippe Coutinho has had to wear a child's size 176 replica jersey in every home league game this season, as none of the special 'authentic' shirts - which are lighter and dry quicker than the 'replica' shirts fans usually buy - fit him. [Bundesliga] pic.twitter.com/5JyhC2ed0Z — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 18, 2019

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est bien connu, il fut une époque où la cigarette était considérée comme bonne pour la santé, et sa publicité ne faisait l'objet d'aucun scandale. Reste qu'à la fin des années 1970, sa nocivité est avérée. Contre le sens du vent commercial, West Bromwich Albion rejoint donc le bon sens durant la saison 1985-1986 où les maillots portés par les joueurs affichent plein ventre un énorme logo contre le tabac en guise de sponsor. Malheureusement, la clope barrée accompagne le pire exercice de l'histoire du club anglais (quatre succès, pour 42 matchs !) qui descend en deuxième division.Ce sponsorne porte pas chance, ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais peut se targuer de délivrer un message positif tout en donnant honte aux dirigeants de l'Austria Vienne. Lesquels ont établi un partenariat avec Austria Tabak, société autrichienne de tabac, entre 1977 et 2004. Si Domino's Pizza a récemment couvert de ridicule la Ligue 2, ce n'est pas mieux du côté de l'Inde : le championnat a carrément été renomméen 1994, obligeant toutes les équipes à porter le symbole de la marque sur leur tunique. Finalement, le « Nicopatch » arboré par Toulouse en 2004 peut presque être considéré comme un beau geste.À partir de 2001, Serge Duperret était à la fois gérant d'une entreprise de fruits et légumes et président du FC Le Mont-sur-Lausanne (après en avoir été l'entraîneur). Alors forcément, il a un jour souhaité mélanger les deux. Ce qui a donné naissance à un match où pendant 90 minutes, ses joueurs ont chacun porté un maillot différent avec un dessin de fruit précédé d'un(raisin, par exemple) ou(pèche, par exemple). C'était en août 20015, le dimanche 9 plus précisément, contre Lausanne-Sport pour une rencontre de Challenge League (défaite 3-1).avait balancé Lausanne, lors de la confrontation précédente. Petite vengeance, donc ? Absolument pas, répond le patron :Depuis, Duperret est parti, et le club est tombé en septième division suisse. Personne n'a la banane, du coup.À croire qu'il souhaitait absolument se faire remarquer, ce jour-là. Le 14 décembre 2019, le Bayern Munich explose le Werder Brême en lui collant un set (6-1). Avec une performance majuscule d'un Brésilien, auteur d'un triplé et de deux passes décisives (pour Robert Lewandowski et Thomas Müller) : Philippe Coutinho. Mais si l'on avait montré le maillot de l'homme du match à un supporter bavarois avant le coup d'envoi, ce dernier aurait cru à une bonne blague. Car en 2019, l'ancien de Liverpool se présente sur les pelouses avec... une réplique pour enfant.De taille 176 (elle est normalement destinée à un gamin de quinze ans), la tunique est en réalité la même que celles vendues dans les magasins, et son poids est plus lourd que l'officiel. Mais que s'est-il passé pour que le Sud-Américain ne soit pas logé à la même enseigne que ses partenaires ? En fait, la recrue a été prêtée trop tardivement pour qu'Adidas puisse s'adapter à ses besoins. Fournissant normalement un stock d'équipements sur mesure pour chaque joueur, la marque n'a pas eu le temps de s'exécuter pour le mètre 72 de l'ex-Interiste trop petit pour la dimension adulte classique. Histoire vraie seulement pour la liquette domicile en Bundesliga, les autres (extérieur,ou Ligue des champions) étant arrivées à bon port. Comment croire à une longue aventure commune, après un tel départ ...