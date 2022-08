Monaco et les barrages, une aventure à part

Presque trois mois après avoir laissé filer une qualification directe pour la Ligue des champions sur la pelouse de Bollaert, l'AS Monaco s'avance mardi soir sur le chemin qui doit la mener vers la phase de poules. Reste que de la préparation au recrutement en passant par l'état d'esprit du groupe, ces matchs représentent bien plus qu'un simple billet pour tomber dans les bras de la coupe aux grandes oreilles.

Une prépa TGV

« Il y a un match couperet qui arrive, donc ça change un peu de la préparation habituelle. »

Tout sauf des vacances

« Je me suis dit : "Qu’est-ce qui se passe ? C’est un match, ce n’est pas la fin du monde." J’ai senti que c'était important pour tout le club, que c'était quelque chose de très sérieux. »

Les enjeux avant le jeu

« C'est à double tranchant. Gagner ce genre de matchs lance une saison qui peut être exceptionnelle. »

Quelques secondes, soit moins que la durée nécessaire à Maurizio Sarri pour s'allumer et se griller une clope et à peu près le temps durant lequel Julian Nagelsmann a poussé l'expérimentation tactique un peu trop loin en faisant jouer son Bayern à douze face à Fribourg au début du mois d'avril . C'est surtout ce qu'il aura manqué le 21 mai dernier à l'AS Monaco, sur la pelouse de Bollaert, pour composter un ticket direct vers la phase de poules de la Ligue des champions 2022-2023.Rattrapés sur le fil par un but d'Ignatius Ganago lors de l'ultime journée de Ligue 1, les joueurs du Rocher sont donc condamnés à effectuer, de nouveau, leur rentrée un poil avant les autres et à s'offrir des premiers voyages en ce mois d'août, dont un à Eindhoven le 9 août prochain après un arrêt au Louis-II, mardi soir. Le début d'un périple que le club monégasque connaît parfaitement puisqu'il s'apprête à le vivre pour la sixième fois depuis le début des années 2000. Une aventure qui, dans tous les cas, conditionnera surtout la suite de la saison des hommes de Philippe Clement et dont les premiers effets sont déjà visibles.Le premier : moins d'un mois après le terrible scénario vécu sur une pelouse du Pas-de-Calais, les Monégasques étaient de retour à La Turbie., pose Loïc Badiashile, aujourd'hui au Burgos CF, en deuxième division espagnole, entré en jeu lors du match aller face au Fenerbahçe en juillet 2016 (1-2) Titulaire lors du retour face au Betis au coeur de l'été 2005 (2-2), Guillaume Warmuz abonde :Point important : le physique n'est pas le seul domaine dans lequel les joueurs ont besoin d'être au point., enchaîne Badiashile.Être prêt plus vite nécessite également d'avoir bouclé son mercato le plus tôt possible, ce que Paul Mitchell a tenté de faire cet été. Plusieurs indésirables - Pietro Pellegri, Strahinja Pavlovic ou encore Benjamin Lecomte - ont fait leurs valises pendant que Breel Embolo et Takumi Minamino se sont faits une place dans l'attaque des Rouge et Blanc. Un seul point noir : l'absence de recrue pour compenser le départ d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid Le club tentera de compenser ce manque avec son expérience des barrages, malgré des résultats en dents de scie dans l'exercice. En cinq participations, l'ASM n'a jamais buté sur le premier tour (en 2004-2005 et 2005-2006, un seul barrage était nécessaire pour accéder à la Ligue des champions), mais elle s'est tout de même faite éjecter à trois reprises au moment de conclure fin août (en 2005, 2015 et 2021).Cette dernière déroute, face au Shakhtar Donetsk , pourrait bien rendre service aux coéquipiers de Wissam Ben Yedder dans un match qui ne ressemble à aucun autre., se remémore Loïc Badiashile.Et cette différence d'approche se ressent immédiatement sur le terrain selon le frère de Benoît :"Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un match, pas la fin du monde !"Guillaume Warmuz valide :Une impression qui devrait également se confirmer dans les tribunes. Trop souvent dépeuplées, les travées du stade Louis-II devraient se garnir ce mardi soir., commente Loïc Badiashile.À la question de savoir s'il est possible d'enchaîner barrage et championnat au même niveau, Badiashile répond :Philippe Clement et ses ouailles pourraient donc perdre rapidement quelques plumes dans un calendrier qui s'annonce plus que copieux (Strasbourg, Rennes, Lens, PSG, Nice et Lyon lors des sept premières journées).Plus que ces premiers rendez-vous, l'ASM joue véritablement une bonne partie de sa saison, et pas uniquement sur la scène européenne, dès ce mardi soir., raconte Loïc Badiahsile, bien placé pour le savoir, puisqu'il faisait partie du groupe qui avait démarré un fabuleux exercice - couronné par un titre de champion de France et une demie de C1 - après un barrage remporté face au Fenerbahçe Pour Guillaume Warmuz, éliminé par le Betis il y a dix-sept ans,Au regard du calendrier qui les attend, les Monégasques seraient donc bien inspirés de se qualifier pour ne pas saborder, dès le mois d'août, une saison déjà rendue compliquée par la Coupe du monde en novembre. Sinon, il leur faudra sans doute prendre une bonne dose de bicarbonate de soude pour espérer digérer au mieux un deuxième échec consécutif.