Les Autrichiennes assurent contre l'Irlande du Nord

Autriche (4-5-1) : Zinsberger - Schiechtl, Wenninger, Schnaderbeck (Georgieva, 45e), Hanshaw - Puntigam, Füller (Naschenweng, 73e), Zadrazil, Höbinger (Feiersinger, 45e), Dunst - Billa. Entraîneur : Fuhrmann.



Irlande du Nord (4-4-2) : Burns - McKenna (Magee, 73e), Nelson, McFadden, Vance - Furness (Andrews, 79e), Callaghan, McCarron, Holloway - McGuinness (Wilson, 80e), Wade. Entraîneur : Shiels.

Elles n'avaient pas le choix.Battue par l'Angleterre sur la plus courte des marges lors de son entrée en lice dans l'Euro féminin 2022, l'Autriche devait s'imposer pour garder le contact avec son bourreau et la Norvège au sein de la poule A. Face à l'Irlande du Nord, les Autrichiennes ont donc accéléré... et gagné. Conservant la balle 65% du temps et se procurant nombre d'occasions en première période tout en ne concédant qu'une seule frappe, elles ont fait la différence après un gros quart d'heure de jeu grâce à un coup franc repris par Schiechtl au niveau du point de penalty.À l'entame du second acte et au vu des deux remplacements précoces réalisés par Fuhrmann, une question s'est cependant posée : l'Autriche, largement dominatrice, allait-elle regretter ses opportunités gâchées avant la pause ? La réponse est non, même si l'équipe favorite de la rencontre a mis très longtemps à breaker (par l'intermédiaire de l'entrante Naschenweng, complètement oubliée par la défense adverse) malgré beaucoup de situations chaudes (une petite vingtaine de tentatives, en tout). Les Irlandaises, elles, n'ont cadré que deux tirs et pouvaient donc difficilement espérer mieux.Hop, voilà l'Autriche revenue à hauteur des deux autres nations... avec un match disputé en plus.