Les autorités tanzaniennes lancent une cagnotte avant la CAN

Pas de problème de primes en vue.L’AFP a indiqué que les autorités tanzaniennes avaient mis en place une cagnotte géante dans l’optique de «» les joueurs de la sélection nationale avant l’ouverture de la CAN. L’objectif serait de collecter environ 500 000 dollars, étant donné que le gouvernement n’avait pas prévu que son équipe serait qualifiée et, par ricochet, n'avait pas alloué de budget spécifique.La Tanzanie n’avait plus pris part à une Coupe d’Afrique des Nations depuis près de 40 ans. Pas de bol, le pays est tombé dans le groupe C très relevé en compagnie du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya . Après la qualification, le président John Magufuli avait offert des parcelles de terrain dans la capitale administrative du pays, Dodoma , à l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale.La stratégie de la carotte et du bâton a le vent en poupe en Tanzanie.