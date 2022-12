Les Argentins ne lâchent pas Mbappé

Emi Martinez's trademark Golden Glove celebration pic.twitter.com/jef0bEvuv5 — GOAL (@goal) December 19, 2022

Mbappe's baby? Unnecessary. Footballers also fuel the banter that turns fans to football extrem!st. pic.twitter.com/feT1Wx3uFH — POOJA!!! (@PoojaMedia) December 20, 2022

Messi's reaction after being thrown a Teenage Mutant Ninja Turtle toy ...Ronaldo • R2bees • Nigerians • Messi • Jamestown • Christmas • Pele • Martinez • Maradona • Argentina • Nsoatreman • Ship • Mbappe • National Cathedral • Kalyjay pic.twitter.com/e95iqxiqPy — Kwaku Rich Blogger (@kwakurichblog) December 21, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Cette petite pique entendue lors d'une interview donnée par Kylian Mbappé donnée au média TNT Sports en mai dernier a visiblement laissé des traces.En tout cas, depuis leur victoire en finale du Mondial ce dimanche (3-3, 4-2 TAB), les Argentins ne lâchent plus d'une semelle le Kyk's. Le marquage semble s'être considérablement resserré depuis le coup de sifflet final. Si le sélectionneur Lionel Scaloni a défendu le joueur et parlé d'une mauvaise interprétation, ce n'est pas le cas du reste de ses joueurs, Emiliano Martinez en tête.Ce dernier avait tout d'abord eu la bonne idée de demander une minute de silence en hommage au jeune français, en pleine chenille de célébration du titre, dans le vestiaire argentin. Le portier d'Aston Villa s'était déjà fait remarquer avec sa petite danse provocatrice lors de la séance de tirs au but, puis par un geste qui a dû plaire au organisateurs qataris, lorsqu'il a utilisé son trophée de meilleur gardien du Mondial comme une extension de son sexe, en pleine cérémonie officielle.Le gardien de 30 ans a remis ça lors des célébrations de ce mardi à Buenos Aires. Alors que le bus argentin se pavanait dans les rues de la capitale, ce dernier s'est affiché avec une poupée à l'effigie du meilleur buteur de la compétition.Une célébration au cours de laquelle Lionel Messi a reçu un cadeau qu'il pourra déposer sous le sapin de son coéquipier parisien pour le consoler. En effet, on a pu voir l'ancien du Barça recevoir... Une peluche de la tortue ninja Michelangelo, sosie officielle de Mbappé.On aurait échappé à tant de choses si seulement Randal avait heurté autre chose que ce pied gauche...