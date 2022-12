Les Argentins auraient préparé un plan anti-Mbappé

MD

Tout est dans le titre.4-4-2, 4-2-3-1 ou 5-3-2. Depuis la qualification des siens pour la finale de la Coupe du monde, le sélectionneur de l’Lionel Scaloni travaillerait plusieurs schémas tactiques pour s’adapter au mieux aux plans de Didier Deschamps. Mais la véritable raison du travail autour de ces trois systèmes serait de stopper Kylian Mbappé. Selon les précisions du quotidien sportif argentin Olé , Scaloni aurait prévu de minimiser les touches de balle de l’attaquant français.Ce vendredi, c’est le 5-3-2 qui aurait été le plus travaillé lors des séances d’entraînement. Objectif : renforcer le secteur défensif pour réduire au maximum l’influence de Kylian Mbappé, co-meilleur buteur du tournoi avec Lionel Messi et arme offensive principale des Bleus. Devant Émiliano Martinez, la ligne défensive pourrait donc être composée de Nahuel Molina et Marcos Acuña dans les couloirs, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Lisandro Martinez dans la charnière. Un mur bleu et blanc pour contrer le feu follet tricolore.Pour rappel, le dernier mur bleu et blanc était composé de Stones et Maguire.