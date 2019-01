Les anniversaires à fêter en 2019

Les années impaires ne sont guère propices aux anniversaires. Pourtant, en 2019, nous aurons l’occasion de nous souvenir à quel point le football n’est pas qu’un simple sport ni seulement un jeu.

1. Les 10 ans du titre de champion de France de Bordeaux

2. Les 20 ans de la disparition de la Coupe des Coupes

Vidéo

3. Les 30 ans de la première sélection en bleu de Didier Deschamps

4. Les 40 ans du titre de champion de France de Strasbourg

Vidéo

5. Les 40 ans de la première Coupe de France du FC Nantes

Vidéo

6. Les 80 ans du décès de Mathias Sindelar

7. Les 90 ans du premier titre de champion d'Espagne du Barça

8. Les 100 ans de la FFF

9. Les 110 ans du stade Bauer

10. Les 120 ans de l’Olympique de Marseille

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était il n'y a pas si longtemps. Il y a dix ans, tout rond, les Girondins survolaient la Ligue 1, Laurent Blanc était un grand coach reconnu, Yoann Gourcuff tenait 90 minutes sans problème ni cellule de soutien psychologique et David Bellion prouvait qu’on pouvait réussir en France après la Premier League. Bordeaux est sacré champion de France au terme d'un exercice 2008-09 de haute volée. Dix ans, si loin.Fin 2018 : l'UEFA dévoile la future instauration d'une troisième Coupe d'Europe. Qui ne s'appellera pas C2, puisque ce titre est déjà réservé à la défunte Coupe des Coupes. Active de 1961 à 1999, cette compétition qui regroupait tous les vainqueurs de Coupes nationales a permis de faire naître d'inroyables épopées : Bratislava en 1969, Magdebourg en 1974, Tibilissi en 1981 ou encore Malines en 1988. Sans oublier le PSG en 1996. L'histoire retiendra que la dernière Coupe des Coupes a été remportée le 12 mai 1999 par la Lazio, lors d'une finale face à Majorque. Et que le dernier buteur - qui plus est décisif - s'appelle Pavel Nedved.29 avril 1989. Didier Deschamps entame sa grande aventure avec l’Équipe de France. Le joueur arrive pourtant dans une sale période. Et le 0-0 concédé par les Bleus de Platini contre la Yougoslavie sonne déjà partiellement le glas d’une participation au Mondial 1990 en Italie. Comment le jeune Nantais, qui remplace Xuereb à la 76ème minute, aurait-il pu se douter qu’il allait écrire l’histoire dans les trente années qui allaient suivre ?1er juin à Gerland. L’Olympique Lyonnais accueille un Strasbourg qui n’a besoin que d’un point pour remporter son premier sacre en championnat. Grâce à une victoire 3-0 (certains diront que les Gones ont laissé filé pour ne pas faciliter la tâche à Saint-Étienne qui lorgnait aussi la première place), le Racing de Dropsy, Domenech, Marx et Gresse n’appartient désormais plus à la catégorie maudite des grands clubs qui n’ont jamais été champions de France.Rien ne remplace une première fois. Surtout dans le souvenir et le cœur des supporters. Le 16 juin 1979, au Parc des Princes, les Canaris arrivent enfin à soulever, devant le président Giscard d’Estaing, la Coupe de France, qui restait un incontournable dans le palmarès d’un grand club français. L’équipe d’Henri Michel, Maxime Bossis ou Eric Pecout procurent alors d’immenses frissons au foot français, et ce pour encore quelques années.Mathias Sindelar fut un des virtuoses du foot autrichien des années 30, la célèbre Wunderteam, dont on a oublié à quel point elle impressionna à l’époque. Seulement, l’Anschluss mit un terme à cette école du beau jeu. Mathias Sindelar devint, peut-être sans le vouloir, le symbole du refus de l’annexion nazie, notamment en marquant, sous les yeux d’Hitler, contre la Mannschaft lors du match censé signifier l’unification des deux peuples «» . Sa mort, le 23 janvier 1939, dans des circonstances mystérieuses, a renforcé le mythe. Mais d’une certaine façon, son décès indiquait surtout la fin d’une certaine idée de l’Autriche et de la Mittel Europa.Aussi étrange que cela puisse paraître, l’Espagne est restée relativement longtemps sans compétition nationale, hormis la Copa Del Rey, instaurée dès 1902. Toutefois, en 1929, le pays se dote enfin d’un championnat bricolé à base de cooptations et de tournois éliminatoires. En ressort un premier vainqueur devant le Real Madrid, un FC Barcelone alors entraîné par un Anglais. Tout était déjà dit.En avril 1919 naissait la Fédération Française de Football Association (il fallait encore se distinguer du « Football Rugby » ), qui deviendra après la Seconde Guerre mondiale la FFF. Certes, le ballon rond avait déjà entamé son émancipation avant 1914, et accéléré le mouvement durant le conflit jusqu’à lancer en 1918 la Coupe de France. Oublié, donc, l’olympisme de Coubertin et son USFSA omnisports. Une seule maison, une seule voix. Désormais, comme le désirait Jules Rimet, le foot marche seul à la conquête du peuple français.Autre vénérable ancêtre, le Red Star, qui se bat cette saison pour rester en Ligue 2, à Beauvais, bien loin de son enceinte mythique de Saint-Ouen, Bauer. Justement, le Stade de paris, son vrai nom, fut inauguré 24 octobre 1909 lors d’un match amical contre les Londoniens d'Old Westminsters. On pourra toujours se consoler avec le choc contre Caen en Coupe de France ce samedi 5 janvier...La fondation du club phocéen, en 1899, a mille fois été contée. Il faut bien le reconnaître, 120 ans, cela commence en effet à asseoir un statut et un record à la Jeanne Calment, surtout face aux autres prétendants actuels (Lyon ou Paris en particulier). En fait, une seule question se pose : Rudi Garcia sera-t-il encore là pour souffler les bougies au mois d’août à la Commanderie ? À jamais les plus vieux ?