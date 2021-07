« Braithwaite a fondé sa famille à Toulouse, ce n'est pas anodin »

Le casting

Thierry Uvenard, ancien adjoint d'Alain Casanova au TFC

Maxime Spano-Rahou, ancien joueur du TFC

Adrien Regattin, ancien joueur du TFC

Paul Cometto, ancien capo des Indians Tolosa

« À un moment où ça n'allait pas, il avait demandé à rencontrer les gars des ultras dans un bar pour prendre un café tranquillement et échanger sur la situation du club. Il était assez cool, moins stressé que les autres dans les moments un peu compliqués. »

« Si Toulouse avait été un échec, je pense que sa carrière aurait pris un autre tournant. »

Déjà, venir en France lui a permis de découvrir un autre football et de se faire connaître. C'est un super professionnel. Il demandait toujours à faire un supplément de travail. Il me regardait et il me disait :, et hop j'avais compris qu'il voulait faire un petit travail devant le but. C'était vraiment des choses très simples, il n'y avait même pas de gardien. Il me demandait d'être à la source, de lui donner des ballons. On mettait des piquets dans les coins pour qu'il puisse marquer dans le but vide, entre le piquet et le poteau. Ça durait entre 20 et 25 minutes, pratiquement après chaque séance d'entraînement.Martin, c'était un joueur qui avait de vraies qualités. C'était un gros bosseur, très sérieux et puis une mentalité de gagnant. Il était très ambitieux, il savait où il allait. Moi, j'étais jeune et je ne jouais pas, lui était un titulaire, mais j'échangeais beaucoup avec lui, il était très disponible.C'est un des seuls moments dans sa carrière où il a eu de la stabilité, je pense. Il a eu la confiance du club, ce qui lui a permis de progresser sur la durée. En plus, il est arrivé dans un moment de transition pour le Téfécé, qui n'avait plus d'avant-centre fixe depuis pas mal de temps. Il a pris le relais et, très vite, il a pu jouer avec Ben Yedder en attaque. Il n'a jamais eu le rôle de celui qui devait marquer tous les buts du club, donc il avait moins cette pression-là. C'était plutôt confortable, et puis il arrivait sans statut particulier d'Esbjerg, on ne l'avait pas recruté très cher. Donc quelque part, à l'époque, ça ne pouvait être qu'une bonne surprise.Il parlait l'anglais, donc la langue n'a pas été un problème, il s'est très vite adapté. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller vers les autres, donc l'adaptation a été ultra rapide, que ce soit au niveau du jeu ou dans la vie de tous les jours. C'était quelqu'un de joyeux, souriant. Les Scandinaves sont en général un peu comme ça.On sortait régulièrement, on allait au restaurant. Mais il s'est tellement vite intégré qu'après, ça se faisait tout seul, il sortait lui-même. On va dire qu'à Toulouse, il n'y avait pas une grosse pression des supporters et du club, donc c'était plutôt un bon club pour faire ses premiers pas en Ligue 1. Martin était en couple, il avait des enfants, donc c'était quelqu'un de plutôt casanier. Mais quand il fallait faire la fête, c'était un bon vivant.Il a eu la chance d'avoir un vestiaire aussi jeune que lui, donc son adaptation a été très naturelle. Il a rencontré sa femme à Toulouse, ça l'a aidé, aussi pour apprendre le français de manière plus rapide. Je pense qu'il a découvert naturellement, il aime bien sortir, découvrir.Je pense qu'il a juste kiffé la ville. Il a eu ses enfants et sa femme à Toulouse. Le seul truc qu'il a perdu à Toulouse, c'est ses cheveux, finalement.Blague à part, je me rappelle qu'à un moment où ça n'allait pas, il avait demandé à rencontrer les gars des ultras dans un bar pour prendre un café tranquillement et échanger sur la situation du club. Il jouait un rôle actif dans le club. Il était assez cool, le truc qu'on prête un peu aux joueurs du nord. Il était moins stressé que les autres dans les moments un peu compliqués.Le fait d'arriver dans un grand championnat comme la Ligue 1, naturellement, ça oblige le sélectionneur à se dire :Il était déjà suivi, mais qu'un club d'un grand championnat s'intéresse à lui, forcément, ça interpelle. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, c'était difficile de se passer de Martin Braithwaite.Ce sont ses premiers pas dans un des cinq grands championnats, donc c'est une marche importante. Si Toulouse avait été un échec, je pense que sa carrière aurait pris un autre tournant. Au-delà de ses qualités de joueur, c'est vraiment sa mentalité qui l'a amené là où il voulait.Il ramenait du personnel pour travailler devant le but, donc ça prouve son professionnalisme. Il avait une diététicienne, c'était un des premiers à faire ça aussi. Il faisait du travail devant le but avec Alan Roussel, qui travaillait aussi avec l'équipe nationale d'Angleterre, Marcus Rashford et d'autres. Je me souviens qu'il faisait ça au moins une fois par semaine, souvent le jeudi. Le gars ramenait tout son matériel d'Angleterre pour venir travailler avec lui à Toulouse.Déjà, il fait partie de l'équipe qui a maintenu le club à la dernière journée, et ça, je pense que ça a marqué les supporters. Il inspirait la sympathie, il était proche du public.C'était quelqu'un de très apprécié par les supporters parce qu'il n'abandonne jamais, il mouille le maillot, et les fans adorent ces joueurs-là. Après, les supporters toulousains n'ont pas trop apprécié son passage à Bordeaux en raison de la rivalité, et après quatre ans à Toulouse, les gens ne l'avaient pas très bien pris, mais ça reste quelqu'un de très apprécié à Toulouse.Il était très apprécié, même s'il manquait parfois un peu d'efficacité dans les moments décisifs.C'est un attaquant qui travaillait beaucoup et donc il perdait un peu en lucidité, il y avait quelques critiques là-dessus, mais globalement, il était très apprécié. Ça a donc été d'autant plus une déception quand on l'a vu revenir à Bordeaux ensuite. C'était décevant, c'est un peu la fausse note pour les supporters de Toulouse quand ils pensent à Braithwaite. Malgré ça, il y a quand même du vrai dans son message de départ, où il affirme un grand attachement à la ville, parce qu'il a fondé sa famille à Toulouse, ce n'est pas quelque chose d'anodin dans une vie. Et puis je pense qu'on n'est pas mal à Toulouse au niveau de la qualité de vie. Les joueurs ne font pas la gueule quand ils sont là, ça a dû le changer pas mal par rapport au Danemark.Moi, je me souviens de lui par rapport au travail. Ça, ça m'a marqué. Et puis j'en étais fier, parce que c'était un joueur décisif pour l'équipe. La récompense du travail venait avec les buts qu'il marquait.Le maintien à Angers restera quelque chose d'ancré en nous parce qu'on a passé trois mois de folie, et Martin ramenait de la bonne humeur. C'est un bon petit danseur, il fait des blagues et puis on aimait travailler devant le but après les entraînements. La fête après le match à Angers ? On était sortis en boîte de nuit tous ensemble, on avait fêté ça tranquillement. Je ne suis pas un gros fêtard, mais c'était une bonne petite soirée.J'ai une anecdote à la con. Il louait une maison à Toulouse qui appartenait à la famille d'un gars des Indians qui y a vécu juste après lui. En fait, quand il part, il a la calvitie qui le rattrape et il se rase complètement la tête. Et quand il emménage, l'évier est complètement bouché, et en enlevant le siphon, il a récupéré tous les cheveux de Martin Braithwaite. Voilà son héritage à Toulouse.