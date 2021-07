Les années Téléfoot de Pascal Praud

« J'étais fan de foot - je ne le suis plus aujourd'hui -, mais je suis arrivé au foot parce qu'il y a de la place. La vie qu'on te propose, elle est géniale. Je suis passé d'étudiant à journaliste chargé de l'OM et des Girondins. »

Au culot

« Pascal jubilait lorsque Tapie s'approchait de lui et lui glissait un mot sous le flash des caméras et des appareils photo. Il était heureux d’avoir l’oreille du Roi Tapie, ça montrait son importance. »

Plus Audiard que 4-3-3

« Praud, c’est un personnage de théâtre »

« Je suis clivant depuis mes six ans ! Depuis le CP, des gens ne m'aiment pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? »

« Je pense que Pascal s'inspire énormément de la manière dont Saccomano animait son émission. La différence entre Pascal et Sacco, c'est que Sacco était de gauche. »

Un loup solitaire

« Pascal était hypersérieux. Souvent, Thierry Roland s’amusait à lui dessiner des sexes masculins sur ses fiches, et il s’en agaçait. »

« Pascal m'a dit : "Un jour ou l'autre dans ton immeuble, il faut que tout le monde sache que c'est toi qui gagnes le plus d'argent, il n'y a que comme ça que tu seras respecté." Il n'a jamais rechigné à afficher ce genre de convictions, d'autant plus si elles sont de nature à choquer. »

Par Alexandre Aflalo et David Doucet

Tous propos recueillis par AÀ et DD





Christian Jeanpierre n’a pas un milliard d’anecdotes à raconter sur son ancien collègue de. Mais il a choisi celle qu’il a souhaité partager avec un soin minutieux, tant elle résume bien le personnage et sa trajectoire. Nous sommes en 1991, et Noël Le Graët vient d’être élu président de la Ligue de football professionnel. Il est invité depour faire face à Christian Jeanpierre donc, Thierry Roland et Pascal Praud, qui n’est alors qu’un tout jeune journaliste. L’ambiance est solennelle : la première chaîne est un partenaire majeur du football français et l'ancien patron de l'En Avant Guingamp vient d’être intronisé. Chaque mot est pesé., rembobine Jeanpierre. L’histoire aurait pu en rester là, et ne rester qu’une anecdote légère dans la boîte à souvenirs de l’ancienne voix des Bleus. Mais Pascal Praud y voit une opportunité de faire le show et de désarçonner la nouvelle figure toute-puissante du football hexagonal., reprend Jeanpierre, encore amusé.Trente ans plus tard, Pascal Praud continue de jouer les bateleurs sur les plateaux télé. Et quand on braque le projecteur sur le Praud d’hier pour raconter celui d’aujourd'hui, le mot « culot » remonte immédiatement à la surface. Jusque dans l’histoire de son arrivée à la « Une » , en février 1988 :, raconte-t-il bravache au téléphone.Une autre époque. Un mardi froid de février, un Praud encore étudiant et pigiste occasionnel pourse rend directement dans les bureaux du service des sports de TF1 pour proposer ses services. Ça tombe bien : la quasi-totalité de la rédaction est partie couvrir les Jeux olympiques d'hiver de Calgary au Canada, et TF1 a besoin d’un pigiste pour faire du commentaire sur image., claque-t-il. À l’époque, la privatisation de la première chaîne avait fait fuir une grosse partie des vieux de la vieille du service et libéré des postes. Dans les pas de Praud, Christian Jeanpierre, Vincent Hardy et Hervé Mathoux débarquent successivement entre 1988 et 1991, formant un jeune quatuor pour épauler les piliers de l’émission culte du dimanche matin qu’étaient Frédéric Jaillant, Thierry Roland, Jean-Michel Larqué, Marianne Mako, Roger Zabel ou Didier Roustan. C’est ce dernier qui prend la décision de l’embaucher., reconnaît Pascal Praud.Au-delà d’une certaine aisance à l’antenne que tous concèdent bien volontiers, ses anciens compères se souviennent que Praud détonait déjà par une ambition hors du commun., résume Vincent Hardy.(avec Mathoux, Jeanpierre et Hardy, NDLR)Une compétition dans laquelle Praud se démarque en tissant des relations privilégiées avec ses supérieurs hiérarchiques. Il réussit notamment à entrer dans les bonnes grâces de Jean-Claude Dassier, à l’époque tout-puissant patron des sports de TF1, et qui fait aujourd'hui partie des meubles de, se souvient une collègue de l’époque., acquiesce Hervé Mathoux.Pascal Praud aime la compétition et la lumière des projecteurs. Alors que ses comparses aiment suivre l’hospitalité des petits clubs, Praud veut côtoyer le gratin du championnat et se frotter à ses grands présidents, que ce soit Bernard Tapie à l’OM ou bien encore Claude Bez à Bordeaux., décrit Mathoux.À l’extérieur, son phare dans la nuit s’appelle Bernard Tapie.Frédéric Jaillant, qui a présenté et dirigé l’émission, se souvient d’une archive de Praud passée à l’antenne., confie-t-il en se marrant.Du football, Praud est surtout fasciné par les à-côtés, le strass et les paillettes qui entourent ce monde. Quand on lui demande son meilleur souvenir de cette époque, c’est donc tout naturellement qu’il cite, juste après la finale de la Coupe du monde 1998, des, comme lesou le. Pas forcément étonnant :, concède-t-il aujourd'hui.Entré au foot un peu par amour, mais surtout par opportunisme, il y est resté tout en ayant toujours en tête l’idée de rebondir ailleurs., tranche Frédéric Jaillant.De bon matin, Praud débarquait toujours à la rédaction avec une pile de journaux sous le bras etL’Équipe, précise Sophie Thalmann., dixit Vincent Hardy., se remémore Dominique Grimault.Est-ce son amour du septième art qui lui a donné son goût de la dramaturgie et des coups d’éclat à l’antenne ? On peut le supposer. Toujours est-il que dans ce paysage audiovisuel français, Praud a cultivé un goût pour le « clash » en mondovision dont on trouve déjà trace au cours de ses années de baptême télévisuel. Devant ses interlocuteurs, même les plus prestigieux, d’aucuns diront qu’il n’avait peur de rien, voire qu’il pouvait faire preuve d’insolence. Lui préfère parler d’un côté, concède-t-il bien volontiers. Quitte à franchement irriter : en 2001, après des propos peu cléments sur l’OM, il croise un Bernard Tapie furieux dans un magasin de costumes rue Marbeuf, à Paris, et en ressort avec deux jours d’ITT après avoir pris une droite et undans les joyeuses. Même Guy Roux a voulu se payer Praud., rigole un ancien collègue., recontextualise Hervé Mathoux.Plus que la salade de phalanges, Praud était déjà un jeune journaliste qui se régalait d’une bonne joute verbale. Débattre, argumenter, interroger, c’est un format dans lequel il performe dès ses années, brosse Frédéric Jaillant. Ce côté provoc’, clivant, qui se régale de la contradiction et de la conflictualité,, assure Dominique Grimault.Pas de nature à vraiment le déranger.s’amuse-t-il aujourd’hui.Hervé Mathoux garde aussi le souvenir d’un Praud qui avait déjà, estime le présentateur duDe ce point de vue, on peut considérer qu’il a été à bonne école : en parallèle de ses apparitions à, Pascal Praud rejoint au début des années 2000 l’équipe de l’émission culte, présentée par le grandiloquent Eugène Saccomano et diffusée sur RTL et LCI., estime Dominique Grimault.(Rires.)Beaucoup plus attiré par les questions sociétales et culturelles que par le mouvement des joueurs sur le terrain, Praud est naturellement, déjà à l’époque, féru de politique. Si la chose publique ne tient pas une place de choix dans les discussions du service des sports, il va dès qu’il le peut discuter avec les journalistes qui la suivent et notamment Patrick Poivre d'Arvor, qu’il considère comme un modèle. Dans les couloirs de la chaîne détenue par Martin Bouygues, Praud ne fait pas mystère qu’il vote RPR., se souvient Mathoux.Du jeune homme de droite, il a le look et l’attitude. Côté pile, ce dandy est toujours tiré à quatre épingles dans des costumes trois pièces taillés sur mesure, quand ses collègues adoptent des looks plus décontractés au quotidien., raconte Vincent Hardy. Hervé Mathoux complète :Côté face, Praud se voit rapidement coller la réputation d’être quelqu’un de hautain et de condescendant, notamment avec les équipes techniques. En reportage, Pascal Praud fait rarement tomber la veste pour aider les monteurs et les cameramen à installer leur matériel., rapporte un ancien journaliste.Praud appartient à la même génération que Hardy et Mathoux, mais il donne l’impression d’être échappé d’un autre monde., rigole une ex-journaliste qui l’a bien connu. Sophie Thalmann se souvient d’une autre anecdote encore plus savoureuse sur ce décalage de caractère avec le reste de la rédaction :A priori, Praud ne fait rien pour atténuer ses différences avec ses camarades aux sensibilités plutôt ancrées à gauche. Au contraire, il les affiche. Le futur patron decraint à tout prix d’être considéré comme quelqu’un de « normal » . Dans la vie de la rédaction, tous se souviennent de ses blagues balancées à haute voix, ou de l’entendre ânonner du Yves Montand ou du Charles Aznavour pour rompre le silence ambiant, au point que Thierry Roland lui envoyait régulièrement des, persifle l’un de ses anciens camarades.À côté de ça, il évite régulièrement les déjeuners entre collègues à la cantine et préfère se rendre dans de prestigieux restaurants pour tailler le bout de gras avec des cadres de la chaîne et autres figures du PAF. En dehors de l’, Pascal Praud cultive sa réputation de loup solitaire. Lors des pots de fin de journée, tout le monde a pris l’habitude de ne pas le solliciter puisqu'il répond systématiquement par une fin de non-recevoir. L’homme a d’autres ambitions que de partager des bières tièdes dans unclimatisé. Avant de raccrocher, Hervé Mathoux se souvient subitement d’une anecdote mémorable qui résume le personnage."Un jour ou l'autre dans ton immeuble, il faut que tout le monde sache que c'est toi qui gagnes le plus d'argent, il y a que comme ça que tu seras respecté."Trente ans plus tard, celui qui se vante d’avoir régulièrement Emmanuel Macron au téléphone semble avoir réussi son coup. La preuve que le foot mène à tout.