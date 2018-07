Les années Sochaux d'Ivan Perišić

Si sa cuisse gauche tient bon, Ivan Perišić va donner des sueurs froides à Benjamin Pavard dimanche soir. De ses débuts à Split jusqu'à la finale du Mondial à Moscou, l'ailier croate est passé par Sochaux, à l'âge de seize ans. Récit de ces deux années dans le Doubs.

Joindre les deux Doubs

Par Ugo Bocchi, avec Florian Lefèvre

propos recueillis par Ugo Bocchi et Alexis Billebault

En marchant sur la tête de Kyle Walker pour placer une aile de pigeon splendide, mercredi soir à Moscou, Ivan Perišić a fait basculer la demi-finale du Mondial Croatie-Angleterre en faveur des. L'ailier était tellement euphorique après la qualification des siens qu'il a déclaré ceci : «» Car avant d'être un footballeur accompli de 29 ans sous les couleurs de l'Inter, le Croate a passé une partie de son adolescence dans le Doubs. Et il a l'air d'avoir apprécié., rembobine Éric Hély, alors entraîneur de l'équipe réserve du FC Sochaux-Montbéliard."Mais nous n’avons pas ce genre de profil !" » C'est Josip Skoblar , recruteur pour l'OM, qui a rencardé Sochaux, comme le club marseillais n'était pas intéressé. Jean-Claude Plessis, président du club sochalien, raconte : «» Enis Sadiković, membre de l’équipe marketing du club et traducteur de circonstance, est également du voyage : «» Et ce, alors que d’autres clubs plus huppés comme le PSV, l’Ajax et Hambourg font également le forcing.Problème, il est impossible de faire venir un joueur de 16 ans s’il n’a pas une attache territoriale. Jean-Claude Plessis promet alors à la maman Perišić un travail dans une entreprise partenaire si elle rejoint son fils. Proposition acceptée. Et quelque temps après, en compagnie de la petite sœur d’Ivan, elle pose donc ses valises dans le Doubs, laissant tout de même Ante Perišić, le père, et son élevage de poules, derrière eux. «» , confiera le paternel au, le journal local de Split, quelques années plus tard. Un choix autant sportif que stratégique. Ivan a beau avoir reçu l'aval de Josip Skoblar , il a beau connaître la réputation du club comme il l’a confié à l’intendant du club, Freddy Vandeckerkove – «» –, le choix de Sochaux est avant tout un moyen d'assurer son avenir.Les premiers essais sont concluants. L’intégration est bonne. L’acclimatation également : «, explique Freddy.» Bref, tout se met petit à petit en place, malgré une homologation de licence tardive. Malgré quelques lacunes au niveau physique, Ivan impressionne : «, confie Enis.» Dès sa première saison, Perisić participe à la victoire en Gambardella (il était cependant suspendu en finale) et passe précocement chez les pros. Mais à partir de là, plus rien ne se déroulera comme prévu. Francis Gillot , le remplaçant d’ Alain Perrin parti à Lyon, ne lui fait pas confiance. Et pendant deux ans, Ivan campe avec la réserve. Encore aujourd’hui, Freddy cherche une explication : «» Il est aussi et surtout éclipsé par deux autres talents, à savoir Ryad Boudebouz et Marvin Martin . «, reprend Éric Hély, qui l'avait dans son équipe en CFA.» Puisqu'il ne joue pas à Sochaux, le Croate demande à partir en prêt dans le championnat belge à Roulers, avant d'être transféré au Club Bruges. Sa carrière est lancée.Rétrospectivement, Jean-Claude Plessis en a gros sur la patate : «» Neuf ans plus tard, le FCSM est en Ligue 2, et Ivan Perišić a qualifié son pays pour la finale du Mondial. Soulever la Coupe du monde, ce serait grand. Soulever la Coupe du monde après avoir fêté ses dix-huit ans dans un établissement nocturne de Montbéliard, ça n'a pas de prix.