Daniel Cousin avait l’habitude de claquer sa dizaine de buts par saison en Ligue 1 (Le Mans, Lens). Avec les Rangers, il a joué ensuite la Ligue des champions et une demi-finale de Coupe UEFA. Le CV d’un bon attaquant des années 2000, épaissi par une expérience au pays natal : le Gabon. C’était au FC Sapins.

À la sauce Roquefort et Larissa

« Les gens croyaient que c’était une blague »

Les frigos et les grosses tortues de mer

« Le championnat, je ne sais même pas s’il a repris »

Par Florian Lefèvre

propos de Daniel Cousin recueillis par FL

» Le Monsieur en question, c’est Daniel Cousin, 12 buts en 55 sélections avec le Gabon et une bonne fournée sous les couleurs du MUC 72, du RC Lens et des Glasgow Rangers. Le Monsieur qui parle de Monsieur, c’est Farhane Zoubir Gassita, vice-président du club FC Sapins à l’époque où il s’exprimait dans ce documentaire d’une équipe de télévision gabonaise De 2011 à 2014, Daniel Cousin a donc porté le maillot jaune et bleu du FC Sapins. Il explique l’origine de ce nom épineux : «» Aucun lien avec la science tactique de Carlo Ancelotti, cruelle déception.Gabonais par sa mère et français par son père - un expatrié qui installait les antennes sur les plateformes pétrolières pour établir la communication entre les plateformes et le quartier général à Libreville -, Daniel est né dans la capitale gabonaise en 1977, mais a grandi en France, dans le village provençal de Roquefort-la-Bédoule, à côté de Cassis. Il a 20 ans quand il revient en vacances à Libreville pour la première fois. Son pays natal, il va véritablement le découvrir à l’âge de 32 ans, quand il signe au FC Sapins.À l’époque, à l’automne 2011, l’attaquant est à la recherche d’un club suite à une expérience écourtée au AEL Larissa, en Grèce, parce qu’il n’était plus payé. «, rembobine l’intéressé.» En pleine saison, difficile pour l’ancien Lensois de trouver un point de chute dans un club français de L1 ou L2.Cousin reçoit un coup de fil de Pierre Aubameyang (le père de Pierre-Emerick), directeur sportif du FC Sapins. Le club de Libreville, récemment promu en première division, a des moyens modestes, le championnat est encore amateur, mais Cousin accepte. Comme Aubameyang senior a ses relations à la fédération, le deal inclut un programme de reconversion pour permettre au buteur d’intégrer à terme l’équipe nationale en tant que manager général.Après quatorze années en pro, le changement est «» . Cousin a beau savoir où il met les pieds, il jouait encore la Ligue des champions à Ibrox Park quelques années auparavant et se retrouve désormais dans des stades quasiment vides. «» , se marre l’ancien buteur desEt même si le championnat gabonais devient officiellement professionnel lors de sa deuxième saison au FC Sapins, l’organisation du club reste amateur. «explique Cousin.ce que vous faites, c’est pas bien» Un exemple ? Les entraînements durent 2h en plein cagnard sans moment de récupération. «Quand il n’est pas sur le terrain, l’homme va à plage ou part en excursions à la découverte des animaux. «» Il s’engage aussi socialement par le biais de l’association de son ex-femme, en allant faire des dons dans des orphelinats. «Au quotidien, Cousin découvre un décalage entre la culture locale et sa culture européenne. «» , expose-t-il, avant de citer l’exemple de la nourriture. «Finalement, Cousin raccroche les crampons en 2014 avec un sentiment mitigé (après trois saisons où le FC Sapins sera resté coincé dans le ventre mou du championnat : 6e 7e et 5e sur 14 équipes). S’il a pu transmettre son expérience, le football gabonais ne progresse pas. «pourquoi tu viens ici ? Il vaut mieux que tu retournes en Europe» D'ailleurs, vous ne trouverez plus le nom FC Sapins : le club s’appelle désormais Akanda FC.Devenu manager général de la sélection nationale en 2014, Cousin a été nommé sélectionneur des Panthères en septembre 2018, mais l’expérience a tourné court . Revenu vivre aujourd’hui du côté de Marseille, il est à la recherche d’un projet chez les jeunes. En attendant, ce lundi, il nous a répondus en rentrant des courses de Noël. Au menu du réveillon en famille ? «» Il y aura donc beaucoup de sauce dans l'assiette.