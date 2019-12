Les ailes de Mané

Plus d’une semaine après sa quatrième place au Ballon d’or, Sadio Mané revient à Salzbourg, mardi soir, où Liverpool ne doit pas perdre au risque de compromettre son avenir en Ligue des champions. Un endroit où le Sénégalais a surtout fini de construire sa musculature avant d’exploser en Angleterre.

Red Bull Salzburg Liverpool Groupe E Ligue des champions Diffusion sur

« C’était un rêve »

Vidéo

La leçon au Bayern, l’erreur de Klopp

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un soir d’août 2012, un homme, blouson sombre et lunettes fines posées sur le nez, s’est mis à tourner autour du stade Saint-Symphorien. Puis, il s’est installé discrètement sur un siège en plastique. À l’affiche : un deuxième tour de Coupe de la Ligue, entre le FC Metz et Tours, remporté par les locaux grâce à un but de Gaëtan Bussmann. Désolé pour l’actuel latéral gauche de Guingamp, ceci n’est qu’un détail. L’important, ce soir-là, est ailleurs, et le regard du fameux visiteur est tourné vers un autre joueur : un petit format, aligné à l’avant d’un 4-3-3 par Albert Cartier aux côtés de Diafra Sakho et Alhassane Keita. Nom : Mané. Prénom : Sadio. Âge : 20 ans. Objet du suivi : est sorti de l’anonymat quelques semaines plus tôt à l’occasion des Jeux olympiques de Londres, où un certain Gérard Houllier a succombé à la vitesse et aux qualités techniques d’un type aujourd’hui considéré comme «» . Rien que ça.L’homme au blouson sombre, qui n’est autre que Ralf Rangnick, alors directeur sportif du Red Bull Salzbourg, a été envoyé en Moselle pour vérifier le coup de cœur d’Houllier. Verdict ? Rangnick valide le profil. Problème : il n’est pas seul. «, expliquait récemment à The Athletic celui qui est toujours employé par le groupe Red Bull.(Bernard Serin, N.D.L.R.)» À la suite de son rendez-vous avec Serin, Ralf Rangnick réussit malgré tout à convaincre son patron, Dieter Mateschitz, de faire l’effort financier. Ainsi, le 31 août 2012, Sadio Mané est extrait du bus messin (qui mettait le cap vers Quevilly pour un match de championnat) et monte dans un avion, direction Salzbourg : le Sénégalais ne sait alors même pas situer l’Autriche sur une carte. On connaît la suite.Car c’est à Salzbourg que Mané a, de son propre aveu, «» et que le natif de Sédhiou a définitivement changé de vie. Avant ça, le Sénégalais avait pourtant un rêve, «» , ce qu’il confiait il y a quelque temps à. Trop précoce et chatouillé par le destin, il n’en a pas eu le temps, si ce n’est en étant le huitième plus gros transfert sortant de l’histoire du club : «» Alors, au revoir la France, bonjour l’Autriche, où un certain Roger Schmidt vient de poser ses valises et où Sadio Mané déboule aux côtés d’Isaac Vorsah et de Rodnei. Qui ? Deux défenseurs centraux qui sont aujourd’hui sans contrat et qui n’auront jamais réussi à soulever la Red Bull Arena. L’ancienne dynamite messine, elle, n’a besoin que d’une poignée de rencontres pour se mettre son nouveau public dans la poche et trouve rapidement, sur le terrain, des assistants talentueux. On pense évidemment à Kevin Kampl, mais aussi à Valon Berisha et Jonathan Soriano, juste derrière qui Mané terminera meilleur buteur du club au bout de sa première saison en Austrian Bundesliga. «, détaillait Schmidt, également dans, souffle l’ancien directeur sportif du FC Metz, Philippe Gaillot.» Mais Sadio Mané devait déjà exploser. Ce qu’il va faire malgré l’accueil parfois musclé de certains adversaires, déboussolés par la vitesse du bonhomme. Hors terrain, Mané refuse également de se planquer et ne cache pas à ceux qui le côtoient son rêve de devenir Ballon d’or. «» , glisse-t-il même à l’époque à Mustapha Mesloub, chargé de l’intégration des joueurs au club et très proche de Mané. À l’époque, Mesloub passe beaucoup de temps avec l’ailier sénégalais et voit notamment le joueur tuer son temps libre en faisant... de la gym. «, détaille le confident, là aussi dans les colonnes de» L’objectif recherché est alors simple : Sadio Mané veut se muscler afin de pouvoir résister aux nombreux coups qu’il reçoit chaque week-end et pour gagner en explosivité. Mesloub poursuit : «En Autriche, Sadio Mané reçoit également le racisme en pleine tête, via notamment deux évènements marquants. Le premier : les larmes d’un jeune garçon à qui il venait alors de sourire. «, raconte Mesloub.» Le second : les insultes lâchées par un adversaire lors d’un match face au SK Sturm Graz. Tout ça finit de forger la carapace d’un joueur devenu international et qui va définitivement exploser sportivement lors de sa seconde saison, via notamment un match amical brillant remporté face au Bayern de Pep Guardiola, disputé en janvier 2014, où Mané aura mis à terre à plusieurs reprises Javi Martínez selon plusieurs témoins.Une copie référence qui va également réveiller les regards extérieurs. Ceux du Bayern, évidemment, qui ne fera finalement jamais d’offre concrète, mais aussi ceux de Liverpool ou du Borussia Dortmund. Un jour, Jürgen Klopp fera même le déplacement jusqu’à Salzbourg pour s’entretenir un long moment avec la jeune promesse et tester son caractère. Il repartira en Allemagne sans le joueur. «, racontera l’an passé l’entraîneur desau» Sadio Mané partira finalement quelques mois plus tard à Southampton et retrouvera Klopp à Liverpool bien plus tard, avant de remporter la Ligue des champions avec le barbu, laissant derrière lui le souvenir, en Autriche, d’un joueur brillant et vraiment à part. Un joueur que la Red Bull Arena s’apprête à retrouver mardi soir, sous un autre maillot et avec des ailes de joueur mûr : la bombe a bien explosé.