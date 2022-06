Les Anglaises balayent les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre

LT

On va encore se manger duÀ seulement quelques jours du début de l'Euro en Angleterre, la magie des rencontres amicales nous offrait ce vendredi un match de gala entre les Anglaises, favorites de la compétition, et les Néerlandaises, tenantes du titre, et finalistes de la dernière Coupe du monde. Devant leur public, à Leeds, les joueuses locales ont complètement annihilé leurs adversaires, s'imposant largement 5-1. La néo-Parisienne Lieke Martens a beau ouvrir le score (22) pour les visiteuses, Lucy Bronze égalise avant la pause (32).C'est au retour des vestiaires que lesse décident à hausser le niveau de jeu. Beth Mead s'offre alors un doublé (53, 90), entrecoupé par les réalisations d'Ella Toone (72) et Lauren Hemp (74), qui permet donc aux Anglaises de largement s'imposer et de plonger le vainqueur sortant dans le doute. Les Pays-Bas doivent encore affronter la Biélorussie, mardi, avant de commencer l'Euro le 9 juillet face à la Suède, à Sheffield. De leur côté, les Anglaises affronteront encore la Suisse en préparation, avant d'ouvrir la compétition, le 6 juillet contre l'Autriche à Old Trafford.L'Angleterre va encore jouer tous ses matchs à domicile...