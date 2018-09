Les amateurs danois battus par la Slovaquie

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une odeur de Coupe de France.Mercredi soir, le Damenark s'est ramené avec une équipe d'amateurs à Tranava, pour défier la Slovaquie en match amical. La conséquence d' un conflit financier entre la Fédération et les pros habitués à la sélection . Pour ne pas avoir à déclarer forfait, l'équipe danoise était donc composée d'anonymes évoluant dans les championnats de D3 et D4 au pays, mais aussi de joueurs de futsal.Un mix original qui pouvait laisser présager une sacrée dérouillée. Et pourtant, les Danois n'ont pas été ridicules, loin de là, face à la Slovaquie de Marek Hamšík. S'ils se sont bien inclinés (3-0), ils sont parvenus à contenir de nombreuses offensives adverses et même à se créer quelques occasions. Les buteurs slovaques se nomment Nemec, Rusnak et... Fogt, un défenseur du Danemark auteur d'un but contre son camp en fin de rencontre.Un nouveau match de gala attend les amateurs danois, en Ligue des nations cette fois, ce dimanche contre le pays de Galles de Ryan Giggs