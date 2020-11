L'hommage des All Blacks à Maradona

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.?: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020

La mort de Maradona a résonné partout dans le monde… et dans tous les sports.Ce samedi, l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande affrontait l’Argentine. Un match à oublier pour les Pumas qui se sont inclinés lourdement (38-0), mais marqué par un geste symbolique de la part des. Le capitaine néo-zélandais, Sam Cane, a en effet déposé un maillot desfloqué au nom de Maradona et son fameux numéro dix dans le rond central juste avant d’entamer le haka.Un signe de respect, qui montre l’importance de Maradona dans l’histoire. Et ce n’est pas Mario Ledesma, l'entraîneur des Pumas, qui a dit le contraire face aux médias : «Le monde s’est bien arrêté, depuis ce triste 25 novembre.