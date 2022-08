Les agresseurs présumés de la famille de Marquinhos renvoyés devant le tribunal

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vivement la fermeture de ce funeste chapitre.Mercredi, quatre des cinq hommes soupçonnés d’avoir séquestré la famille de Marquinhos ont été renvoyés - par le juge d'instruction - devant le tribunal et devraient être jugés avant la fin de l’année, rapporte L’Équipe . L’affaire remonte à mars 2021 lorsqu’unavait eu lieu chez Ángel Di María et Marquinhos pendant un PSG-Nantes au Parc des Princes.Chez le Brésilien, en plus du vol d’objets de valeur, le père du joueur avait été séquestré avec ses deux sœurs avant de recevoir plusieurs coups au thorax, dans les côtes et au visage. Toujours selon le quotidien français, un agresseur - mineur au moment des faits - sera jugé par le tribunal pour enfants et trois autres comparaîtront devant le tribunal correctionnel : deux d’entre eux sont pour l’instant maintenus en détention provisoire, et l'autre est sous contrôle judiciaire. Tout comme la cinquième personne, qui a elle été remise en liberté.