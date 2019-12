Les agents et intermédiaires n'ont jamais reçu autant d'argent sur les transferts

This year so far, clubs have paid USD 653.9 million as commissions to intermediaries (+19%). The top 148 commissions account for two thirds of the total. More at https://t.co/jUsciCTfKf pic.twitter.com/C2hHIIuybt — FIFA Media (@fifamedia) December 4, 2019

Le football ça paye, et pas que sur le terrain.C'est une façon comme une autre d'expliquer les montants que peuvent atteindre certains transferts. Une vaste étude publiée ce mercredi par la FIFA révèle que les montants versés par les clubs à des intermédiaires, dans le cadre de transactions, ont atteint en 2019 un montant historiquement haut : 653,9 millions de dollars (590,6 millions d'euros). Un chiffre constamment en hausse depuis 2014 ($241,2m à l'époque) et de plus de 100 millions de dollars plus élevé qu'en 2018 ($548,4m, +19,3% en un an).Une étude qui se base sur «» conclus entre le 1janvier et le 1décembre 2019, et parmi lesquels 3 557 ont impliqué au moins un intermédiaire selon la FIFA. Soit une moyenne d'environ 184 000 euros de commissions par transaction. Des commissions qui concernent ultra-majoritairement les plus gros transferts, évidemment, concentrés dans les plus gros championnats européens : «» , alors que 95,7% des commissions ont émané de clubs appartenant à l'UEFA.L'étude concerne également les transferts de joueuses, et confirme dans les chiffres l'engouement nouveau pour le monde féminin du football. «, » synthétise la FIFA.Après, n'allez pas croire que tous les intermédiaires palpent comme Jonathan Barnett ou Mino Raiola