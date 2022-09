Les adieux émouvants de Josip Iličić à Bergame

AB

Il n'y a pas que le football dans la vie.Josip Iličić a fait ses adieux à Bergame et à son Atalanta. En proie à une dépression, qui l'avait notamment empêché d'aller au bout de sa saison, l'an dernier, le Slovène a eu le droit à une haie d'honneur de la part de ses coéquipiers. Ému aux larmes, l'attaquant de 34 ans a en effet mis un terme à sa belle histoire avec la, conscient de ne plus pouvoir donner le meilleur de lui-même.Durant cinq saisons, Iličić aura ainsi connu les plus belles heures du club bleu et noir, disputant 207 rencontres (73 buts et 45 passes décisives) et enchaînant trois campagnes consécutives en Ligue des champions, de 2019 à 2022.Après tant de services rendus, il est légitimement temps de se reposer.