Les abonnés de Téléfoot (encore) en colère

Coucou la @LFPfr, pendant que vous négociez, on continue à payer pour @telefoot_chaine. C'est NOTRE ARGENT, et ce soir impossible de voir un match correctement. Alors faites quelque chose. Je préfère rater deux journées que leur donner mon argent. #telefootlachaine #telefoot. — Thomas Cometx (@tomtomchaton) January 9, 2021

Le calice jusqu’à la lie.Rien ne va plus pour Téléfoot. Critiquée dès son lancement au mois d’août, la chaîne n’en finit plus de décevoir le peu d’abonnés qui lui restent. Déjà moquée pour des bugs persistants, ce sont cette fois-ci des problèmes de diffusion sur les canaux Stadium qui ont été dénoncés. Et la twittosphère est vite montée en température, malgré la fraîcheur de l’hiver.Une grande majorité de supporters n’ont pas pu avoir accès à l’intégralité des rencontres de leur équipe, et certains se sont même directement adressés à la LFP pour qu’elle règle le problème du futur diffuseur le plus rapidement possible.Et encore, on ne vous a pas tout mis.