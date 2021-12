#20: Buffon, Vieri et Montella, Toys Center (2001)

On ne sait pas ce qu'avaient ingurgité les responsables marketing de Toys Center au début des années 2000, mais c'était certainement de la bonne. C'est d'abord Gigi Buffon qui a été victime de « l'inventivité » de l'enseigne de jouets italienne. Le concept de la pub est simple : des Buffon partout. Des Gigi dans les rayons, un Gigi à la caisse et un Gigi en Père Noël. De quoi faire des jolis cauchemars. Dans la foulée, après avoir cloné le portier, Toys Center s’est attaqué à Christian Vieri et Vincenzo Montella. Si celle de Vieri est acceptable (et encore...), celle de Montella a certainement été tournée sous speed, tant le rythme est soutenu, aussi bien dans la diction que dans les images. Attention : il est déconseillé de visionner cette publicité si vous avez des tendances épileptiques.