Les 50 frères de l'ombre

Des jumeaux célèbres, dans le foot, on en a connu un paquet. Les Brésiliens Rafael et Fabio, les De Boer, les Filippini, les Altıntop (et les Derrick, pour les puristes). Mais il existe des cas plus rares où l’un des deux jumeaux avance dans l’ombre de l’autre. C’est l’incroyable histoire des jumeaux Callejón. Pendant que José a fait les beaux jours du Real Madrid et du Napoli, son frère jumeau, Juanmi, a passé la majeure partie de sa carrière en Bolivie , dans le club de Bolivar. L'histoire commence le 11 février 1987. À Motril, commune andalouse de 60 000 habitants, maman Callejón donne naissance à des jumeaux : José Maria et Juan Miguel. Très vite, l’avenir des deux gamins se dessine : ils seront footballeurs. En 2002, les frangins, inséparables, intègrent le centre de formation du Real Madrid. Ils ont alors 15 ans, et les dirigeants du Real pensent tenir là deux pépites pour les années à venir. Quelques années plus tard, lors de la saison 2007-2008, les frères Callejón sont même alignés ensemble avec le Real Madrid B, en troisième division. Juan Miguel, milieu de terrain offensif, marque 8 buts, José, attaquant, en plante 21 et termine meilleur buteur. Les deux font la paire. Mais lors de l’été suivant, leurs chemins se séparent. Juanmi signe un contrat de quatre ans avec Majorque, tandis que José choisit l’Espanyol Barcelone. C’est là que, clairement, leurs courbes de progression vont totalement se diviser et s’opposer. Pendant que l'un prend son envol, l'autre patine. José va finalement retourner en patron au Real Madrid, pendant que Juanmi va se retrouver à Hercules, puis... à Levadiakos, en Grèce. Même là, il n'y arrive pas, à tel point qu'il n’est pas conservé par le club grec, et décide donc d’aller tenter une nouvelle aventure... en Bolivie. Là-bas, enfin, il va s'épanouir. En cinq saisons, il dispute 189 matchs, plante 104 fois et est considéré comme la star absolue du club. En 2020, il décide toutefois de rentrer en Espagne, mais ne trouve un employeur qu'en troisième division, à Marbella. Une saison et puis s'en va : à l'été 2021, il rejoint San Fernando, en D4. Allez, Juanmi, retourne donc en Bolivie...