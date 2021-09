Les 50 frères de l'ombre

#7: Misha Djorkaeff, frère de Youri

Dans le football français, le nom de Djorkaeff représente un sacré morceau d'histoire. Il y a d'abord eu Jean, milieu de terrain de l'équipe de France, de l'OL, de l'OM et du PSG, plus de 500 matchs pros à son actif. Puis il y a eu Youri. Etincelant avec Monaco, le PSG puis l'Inter, et surtout champion du monde en 1998 et vainqueur de l'Euro 2000 avec les Bleus. Ce que l'on sait moins, c'est qu'un troisième Djorkaeff a joué au foot avec, certes, beaucoup moins de succès. Il s'agit de Misha, le petit frère de Youri, de six ans son cadet. Destiné au football dès son plus jeune âge (en même temps, dans une telle famille, difficile d'y échapper), Misha est lancé dans le grand bain à Grenoble, le club formateur de Youri. Il passe ensuite par Rouen et Alès, et en 1997, Youri lui offre sa grande chance. Leparle de lui aux dirigeants de l'Inter, et après reflexion, ces derniers acceptent de le faire intégrer le groupe pro pour un tournoi de pré-saison en Asie. On parle donc là d'une équipe qui compte dans ses rangs Ronaldo, Recoba, Simeone et autres Bergomi. Lors de cette tournée estivale, Misha tente de montrer son potentiel. Il entre en jeu lors des fins de match, marque même un but face aux Hong-kongais de Sing Tao, mais ce n'est pas suffisant pour convaincre l'entraîneur, Gigi Simoni. Après un autre tes raté à la Fidelis Andria, il trouve un point de chute au buzzer à Fiorenzuola, en Serie C1, dont l'attaquant est un certain Luca Toni. Il ne disputera néanmoins pas le moindre match et assiste aux rencontres depuis les tribunes. Débute alors une longue traversée du désert, et un enchaînement de destinations improbables. Après l'Italie, Misha file à l'Etoile Carouge, en Suisse, puis à Fréjus, et rejoint à nouveau Youri, cette fois-ci à Kaiserslautern. Il ne dispute que quelques matchs avec la réserve, puis part à Luton Town, en D3 anglaise, avant de terminer à l'UGA Décines et chez les amateurs lyonnais de Monts d'Or Anse Foot. Reste la fierté d'avoir, lors d'un tropical mois de juillet 1997, échangé des ballons avec Ronaldo. Merci Youri.