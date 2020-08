Les 10 plus beaux buts d'Immobile avec la Lazio

Avec 36 buts inscrits en Serie A, Ciro Immobile est officiellement le Soulier d'Or 2019-20, et le premier joueur italien à le remporter depuis Totti en 2007. L'occasion de se mettre ses dix plus beaux buts inscrits depuis son arrivée à la Lazio, en 2016, et de rappeler que le bomber n'est pas qu'un excellent tireur de pénaltys.

Le but à 1'51 (et la perle d'Acerbi juste avant)

En général, Immobile est plutôt un renard des surfaces. Un mec souvent au bon endroit au bon moment. Mais il lui arrive aussi de frapper de loin. Comme lors de cette rencontre face à la Fiorentina. Après un joli échange avec Joaquin Correa, il trompe le portier florentin d’une belle frappe enveloppée, quasiment dans la lucarne.26 juillet 2020Ciro Immobile aime la pelouse du Hellas Verone. Depuis son arrivée à la Lazio en 2016, il a scoré cinq fois en deux apparitions au Bentegodi : un doublé en septembre 2017 et un triplé en 2020. Avec, à chaque fois, un bijou. En 2017, c’est un magnifique slalom dans la surface ponctué d’une frappe puissante du droit.En 2020, c’est une frappe enveloppée de l’entrée de surface qui vient se loger dans le petit filet opposé. Vivement 2021.C’est sous le maillot du Torino que Ciro Immobile a remporté son premier titre de meilleur buteur de Serie A, lors de la saison 2013-14. Complexe d’Oedipe ou simple coïncidence, l’attaquant laziale est bouillant à chaque fois qu’il affronte son ancien club. En huit confrontations face aux Granata, il a planté six fois. Dont ce bon vieux pétard au premier poteau, après avoir provoqué Nicolas Nkoulou en un contre un. Même si, ce jour là, le plus beau but du match est à mettre à l'actif de Francesco Acerbi.Des frappes de poney et des tirs enveloppés, c’est super. Mais un bon vieux coup de casque, on adore aussi. Lors du match entre le Milan AC et la Lazio, à l’automne 2019, Immobile va ouvrir le score à San Siro d’un très joli coup de tête décroisé, sur un centre de Manuel Lazzari. Le timing, la puissance, la précision : tout y est.Lors de la saison 2017-18, on comprend rapidement que Ciro n’est pas venu à Rome pour beurrer les tartines. Après une première saison à 23 buts, il débute l’exercice 2017-18 sur les chapeaux de roue, avec un triplé face au Milan AC lors de la 3e journée. Parmi les trois buts, il y a notamment cette reprise de volée de toute beauté, qui laisse Gigio Donnarumma pantois. Il y aura aussi un vieux pointard du gauche, mais ça, c’est une autre histoire.95e minute du match entre Cagliari et la Lazio. Les Romains sont menés 2-1, et jettent leurs dernières forces dans la bataille pour tenter d’arracher le nul. Ca balance des longs ballons dans la surface, mais rien n’y fait, la défense sarde repousse tout. Et puis, le coup de génie. D’une improbable talonnade lobée, Ciro Immobile coupe, à l’entrée de la surface, un centre tendu de Felipe Anderson. Le ballon s’élève, lobe le portier de Cagliari, et finit au fond des filets. Un point dans la besace pour la Lazio, une pépite dans celle de Ciro.Les malheurs du Torino, épisode 2. Ou plutôt, épisode 1, si l'on s'en tient à l'ordre chronologique. Lors de ses premières retrouvailles avec son ancien club, en octobre 2016 (il a quitté Turin à l'été 2016), il régale les tifosi laziali d'un magnifique ciseau. Au bon souvenir de ses anciens, du coup.Un remake de Tom et Jerry, avec le gardien de la SPAL dans le rôle du pauvre chat qui court inexorablement après la maline souris. Après avoir donné le tournis au défenseur avec un petit pont de l’extérieur de pied, Immobile arrive face à Etrit Berisha (ancien gardien de la Lazio). Le portier sort pour tenter d’emmener le buteur vers l’extérieur. S’ensuit une course poursuite entre les deux, avec Berisha qui perd les pédales et Immobile qui, lui, ne perd pas ses repères. Dans un angle impossible, il parvient à lober le portier et le défenseur d’une frappe du droit qui finit en poteau rentrant. Délicieux.Première journée de championnat 2018-19. Carlo Ancelotti s’est assis sur le banc du Napoli, et inaugure son nouveau cycle face à la Lazio. Napolitain de naissance, Ciro Immobile va lui souhaiter la bienvenue à sa manière : en mettant dans le vent trois défenseurs napolitains (dont Kalidou Koulibaly) avec un crochet, puis en terminant le boulot d’une frappe du gauche (son mauvais pied) en-dessous de la lucarne.Carlo.