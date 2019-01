Les 10 jeunes à suivre en 2019

Ils sont encore petits, ils sont beaux, ils ont l'avenir pour eux, ils sont parfois déjà connus et il y a des chances pour qu'ils écrivent la nouvelle année. Eux, ce sont les pépites à observer dès le mois de janvier. Et au moins jusqu'en décembre.

Moise Keane (Juventus, Italie)

Hors-liste : Kylian Mabppé (Paris Saint-Germain, France)

Par Florian Cadu

Tout le monde en a bien sûr déjà entendu parler, et c'est justement très loin d'être terminé. Énorme avec l' Ajax Amsterdam , la promesse hollandaise attire en effet les plus grands. Le Paris Saint-Germain est sur le coup, Barcelone aussi, et un gros transfert devrait voir le jour cet été. «, a confirmé le directeur sportif Marc Overmars sur le site officiel du club néerlandais.Il faudra alors voir ce que donne le milieu de terrain dans une nouvelle équipe, comment il s'adapte à un nouveau championnat, ce qu'il peut offrir avec de nouveaux partenaires. Mais on voit mal comment il pourrait se péter la gueule, même si les raisons qui ralentissent une carrière sont aussi nombreuses que les recruteurs qui suivent le garçon. En attendant, ses actuel supporters ont encore quelques mois pour se rincer l'oeil.À l'heure actuelle, il se bat pour le maintien en Premier League. Mais son talent devrait vite lui permettre de lutter pour des places situées plus haut. Seul éclair avec Aleksandar Mitrović dans l'effectif de Fulham , le petit bonhomme de 18 piges est déjà incontournable chez lesLa saison dernière, le Britannique a d'ailleurs disputé pas moins de 49 rencontres de deuxième division ! Dynamique et rapide, le Londonien d'origine ne devrait pas s'éterniser chez le relégable. Et pourrait alors montrer ce qu'il a dans le bide à un niveau un poil supérieur.Ex-ce-ptio-nnel. Ces dernières semaines, le gamin a tout explosé. Pas pour rien, d'ailleurs, que le Borussia Dortmund se promène en tête de la Bundesliga. Doté d'un pouvoir d'accélération foudroyant et générateur régulier d'occasions à foison, Sancho fait hurler le mur jaune en faisant pleurer les défenses adverses.Avec six buts (et sept passes décisives) en dix titularisations en championnat, Jadon prouve en plus qu'il n'est pas maladroit face aux cages. Forcément, le petit est suivi.a par exemple cité le Real Madrid , Barcelone et le Bayern Munich comme possibles acheteurs. À suivre.C'est l'histoire d'un type qui n'a disputé que sept parties avec l'équipe première de Porto, et qui se retrouve du jour au lendemain à Manchester United . Aussi précoce que les autres, le défenseur a déjà presque autant joué avec lesqu'au Portugal , disait de lui José Mourinho avant de s'en aller.» Et lede voir carrément en Dalot le latéral droit de MU «» . À lui de le prouver.» Encore une fois, c'est Mourinho qui pose un avis quasi définitif sur le garçon. Sauf que le Lusitanien n'est pas le seul entraîneur à partager cet opinion en Premier League.Arrivé à West Ham l'été 2018, l'ancien Toulousain a mis le pays dans sa poche en un rien de temps. Un exploit sur lequel se sont péter les dents pas mal de ses compatriotes. Solide comme un roc en charnière centrale, Diop a tout pour sortir une grosse année. Et envisager l'équipe nationale ?L' Ajax regorge de jeunes pousses destinées à régner sur le football, ce n'est pas nouveau. Avec De Jong, De Ligt est l'autre poupée à scruter de près. Car à même pas vingt bougies soufflées, l'arrière central commence à creuser un gros trou dans lequel il fait tomber tous les attaquants qu'il croise, que ce soit avec Amsterdam ou les Pays-Bas Les rumeurs, toujours aussi réactives, l'envoient donc à Manchester United , à la Juve ou au Barça . Lui préfère pour le moment écouter les conseils des anciens. Ou les compliments d'Edwin van der Sar, au choix : «» Rien que ça.Oui, il pourrait s'agir d'un pétard mouillé. OK, peut-être que beaucoup trop de bruit a déjà entouré le Sud-Américain atterri chez lesen 2018. Certes, de nombreux Brésiliens au potentiel XXL se sont pris les pieds dans le tapis alors qu'on leur annonçait un futur radieux. Mais la recrue du Real Madrid vaut sans doute la peine de prendre le risque d'être déçu.Présenté comme un crack, Vinícius n'est pas encore sorti de son cocon, précieusement conservé à l'intérieur de la Maison Blanche. Mais 2019 pourrait le voir briller, vu ses minutes récentes qui augmentent progressivement. «, a-t-il d'ailleurs assuré.» La suite, vite.Encore un produit du centre de formation de l' Ajax . Mais celui-ci a déjà pris son envol pour un gros club du Top 5 européen, en l'occurence la Roma et la Serie A. Où il commence tranquillement à s'amuser (six titularisations en championnat, quatorze matchs, un but). Assez impressionnante, sa capacité à éliminer est limitée par quelques défauts qui restent à travailler.Cependant, pas de quoi douter de lui pour l'instant : à 19 berges, l'attaquant a du temps devant lui pour progresser et démontrer qu'il ne partage pas que le nom de son daron. Pourquoi donc ne pas sortir une année 2019 du même acabit que la saison 2017-2018 (dix caramels en trente matchs de championnat) ?Le terrain, le terrain, le terrain. Si Keane veut connaître une grande année et donner un aperçu de ce que la nature lui a offert, une condition primordiale est requise : jouer. Or, la concurrence est un poil exacerbée à la Juventus Du coup, de nombreux possibilités de prêt sont évoqués (notamment en France , avec l' Olympique de Marseille ou Nice ). L' Italie et les fans de laverrait ainsi d'un bon oeil que le jeune Moise aille se faire les dents ailleurs, à l'intérieur des frontières ou à l'extérieur. Après cette étape seulement, il pourra tenter de marcher sur l'eau. En portant la Vieille Dame sur son dos.Le petit chouchou d'Anfield Road. En même temps, il y a de quoi : après vingt printemps d'existence, le latéral enchaîne les grosses prestations avec le maillot rouge, et a d'ores et déjà balayé la concurrence pour faire sien le couloir droit.Certains le devinent en futur capitaine du club, d'autres en pilier de la sélection anglaise qu'il a découverte en milieu d'année 2018. Une chose est sûre : au regard de la forme des, Alexander-Arnold va faire parler de lui. Même s'il est plus silencieux et fait moins de vague que ses partenaires.Évidemment, hein...