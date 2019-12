Leroy Sané vers le Bayern dès janvier ?

AAF

À peine remis, déjà parti ?De retour sur les terrains d'entraînement après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en août , Leroy Sané pourrait ne pas pour autant retrouver les terrains sous les couleurs de Manchester City. Selon les informations de, par le biais de son rédacteur en chef football Christian Falk, l'ailier allemand souhaiterait rejoindre le Bayern, qui lui faisait déjà la cour cet été , dès janvier.Malgré les recrutements de Philippe Coutinho et Ivan Perisic à ce poste et les explosions de Serge Gnabry et Kingsley Coman pour succéder à Franck Ribéry et Arjen Robben, le club bavarois, qui signe un début de saison poussif, pourrait être bien inspiré de signer un joueur du calibre de Leroy Sané pour renforcer son attaque. Les estimations de l'été parlaient d'une transaction à 130 millions d'euros. Nul doute que la récente blessure de l'Allemand, et ses 18 mois de contrat restants, devraient faire légèrement baisser la facture.Et si le nouveau Kaiser était tout simplement Leroy ?