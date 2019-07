Leroy Fer de retour à Feyenoord

VLA

Fer retrouve son trône.Le Feyenoord Rotterdam vient d'enregistrer le retour de Leroy Fer (29 ans), formé au club et qui avait évolué sous ses couleurs entre 2005 et 2011. L'ancien milieu de terrain de Swansea, QPR et Norwich a signé pour un an avec le club, plus une année en option.La saison passée, Leroy Fer avait disputé vingt-cinq matchs de Championship avec Swansea. En fin de contrat avec le club gallois, Fer s'est engagé gratuitement avec le troisième du dernier championnat néerlandais.Soit une année pour savoir si on dit « Le-Roi » ou « Li-ro-ille » .